Trẻ 6 tuổi ngã xe đạp điện đau bụng, không ngờ vỡ ruột

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cấp cứu một bệnh nhi bị vỡ ruột do tai nạn giao thông.

Trước đó, trẻ điều khiển xe đạp điện cùng hai bạn khác đã xảy ra va chạm với một ô tô đang đậu ven đường. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh táo, chỉ đau bụng, không có vết trầy xước rõ ràng trên cơ thể.

Người nhà đưa bé đi khám ở bệnh viện địa phương và làm các xét nghiệm. Bé được chẩn đoán thủng tạng rỗng chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2.

Khi nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi tỉnh táo, đau bụng, sinh hiệu ổn, không sốt, không ói, có vết bầm tím trên thành bụng, ấn bụng đau, đề kháng. Bệnh nhi được làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận có khí tự do ổ bụng, gãy xương mu, có hình ảnh mất liên tục thành ruột, dịch tự do ổ bụng.

Bác sĩ hội chẩn chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu, nếu chậm trễ, nguy cơ nhiễm trùng huyết và tử vong là rất cao.

Ê-kíp phẫu thuật do ThS. BS Lê Hữu Đăng, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách cho biết, trong quá trình mổ ghi nhận: có lỗ vỡ toát kích thước khoảng 2 cm đang chảy dịch tiêu hoá, các quai ruột khác chướng nhiều, tiến hành cắt lọc lỗ thủng, khâu lại lỗ thủng qua nội soi ổ bụng. Kiểm tra các tạng khác trong ổ bụng không ghi nhận bất thường.

Lỗ thủng trên ruột trên quan sát nội soi - Ảnh BVCC

Bác sĩ Lê Hữu Đăng chia sẻ, đây là ca mổ thách thức vì ổ bụng bệnh nhi nhỏ, ruột chướng nhiều làm cho phẫu trường lúc mổ nội soi nhỏ khó thao tác. Đồng thời phải kiểm tra tất cả các cơ quan khác trong ổ bụng để tránh bỏ sót sang thương.

Sau phẫu thuật, bé được chăm sóc tại khoa Ngoại tổng hợp với kháng sinh, giảm đau. Bé có thể ăn uống sau mổ 3 ngày và bé được xuất viện vào ngày thứ 7 kể từ lúc nhập viện.

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, vỡ ruột sau chấn thương vùng bụng là tình trạng hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% sau chấn thương bụng. Chẩn đoán chấn thương tạng rỗng rất khó ở trẻ em sau chấn thương, đặc biệt sau chấn thương do đụng dập. Việc chẩn đoán trễ sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong và biến chứng.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh, việc thăm khám toàn diện để nhận ra các dấu hiệu của chấn thương tạng rỗng, đồng thời kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh phù hợp là yếu tố then chốt để chẩn đoán.

Phẫu thuật nội soi nên được xem xét thực hiện ở những trường hợp chấn thương bụng, vì phẫu thuật nội soi giúp cho bệnh nhi đỡ đau sau mổ do vết mổ nhỏ, thẩm mỹ, giảm nguy cơ dính ruột sau mổ.