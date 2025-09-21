Cưỡng chế thuế chủ dự án khu du lịch Sài Gòn - Bảo Ninh

Chủ đầu tư dự án khu du lịch Sài Gòn – Bảo Ninh vừa bị Thuế Quảng Trị ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Ngày 21/9, thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị vừa ký ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình do nợ thuế.

Cụ thể, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình (Đ/c: Số 20, Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hới, Quảng Trị) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Lý do bị cưỡng chế, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 38 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh.

Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII - Phòng Nghiệp vụ 2.

“Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực”, Thuế tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Được biết, quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/10/2025.

Tại Quảng Trị, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, thuộc bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị); với diện tích 4,25 ha, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 425 tỷ đồng.

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 27/4/2009, giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 10/10/2019 và cho thuê đất ngày 24/6/2009.

Mặc dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư hơn 15 năm qua, tuy nhiên dự án bị chậm tiến độ nhiều năm, đến nay dự án mới chỉ dừng lại ở phần thô toà nhà khách sạn (tầng 12/19). Khối lượng hoàn thành dự án theo tính toán khoảng 150 tỷ đồng.