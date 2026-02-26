Hà Nội

Thế giới

Mỹ - Iran nói gì trước thềm đàm phán hạt nhân tại Geneva?

Cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26/2.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tại Washington (Mỹ) vào tối 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến Iran và các cuộc đàm phán hạt nhân.

"Họ (Iran) đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa Châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, và họ đang nỗ lực chế tạo các tên lửa sẽ sớm vươn tới Mỹ. Họ đã được cảnh báo không được phép tái thiết chương trình vũ khí của mình, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, nhưng họ vẫn tiếp tục. Họ đang bắt đầu lại từ đầu", Tổng thống Trump nói.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm 25/2 rằng "Iran luôn cố gắng xây dựng lại các yếu tố trong chương trình hạt nhân của mình". Ông cho biết, Tehran hiện không làm giàu uranium, “nhưng họ đang cố gắng đạt đến điểm mà cuối cùng họ có thể làm được điều đó”.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cáo buộc Tổng thống Trump và chính quyền của ông đang tiến hành "chiến dịch tung tin giả và xuyên tạc" chống lại Iran.

"Những cáo buộc mà họ đưa ra liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, tên lửa đạn đạo của Iran và số thương vong trong các cuộc biểu tình hồi tháng 1/2026 (tại Iran) chỉ đơn giản là sự lặp đi lặp lại của những lời nói dối", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei viết trên mạng X.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf nói rằng Mỹ có thể thử con đường ngoại giao hoặc đối mặt với cơn thịnh nộ của Iran.

Mỹ và Iran sẽ có cuộc đàm phán thứ ba tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2. Được biết, chuyến bay chở Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn của ông đã hạ cánh xuống Geneva vào tối 25/2, nơi họ sẽ gặp phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu.

Ngoại trưởng Rubio cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Iran và rất quan trọng để đánh giá mức độ nghiêm túc của nước này trong việc đạt được thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ.

"Chúng tôi hy vọng có thể đạt được tiến triển. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là Iran đã từ chối - hoàn toàn từ chối - thảo luận về tên lửa đạn đạo với chúng tôi hoặc bất kỳ ai. Đó là một vấn đề lớn", Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên trong chuyến đi đến vùng Caribe, nhấn mạnh rằng ngoại giao là phương án ưu tiên của Tổng thống Trump.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
