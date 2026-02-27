Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Israel lại tấn công Gaza, thành viên Hamas thiệt mạng

Một cuộc tấn công mới đây của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 2 người Palestine, được xác định là thành viên của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza hôm 26/2, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Fadel Naeem, Giám đốc Bệnh viện Al-Ahli, nơi các nạn nhân được đưa đến, đã xác nhận thông tin về số người tử vong và bị thương. Danh tính các nạn nhân được xác định là Muhammad Abu Jabal và Ali al-Burdini, đều là thành viên của Hamas.

apgaza.jpg
Người dân khiêng thi thể của hai thành viên Hamas là Muhammad Abu Jabal và Ali al-Burdini, những người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công quân sự của Israel, tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza ngày 26/2/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Ngoài ra, Quân đội Israel hôm 26/2 cho biết binh sĩ nước này ở phía nam Gaza đã bắn chết một người Palestine vượt qua đường ranh giới phân chia khu vực do Israel kiểm soát với khu vực sinh sống của phần lớn người Palestine. Theo Quân đội Israel, người bị bắn đã gây ra mối đe dọa cho binh sĩ nước này.

Những vụ nổ súng như vậy trở nên phổ biến ở khu vực này kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng 10/2025.

Cũng trong ngày 26/2, Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào thung lũng Bekaa phía đông Lebanon, tuyên bố mục tiêu là các căn cứ quân sự của lực lượng Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon cho biết một thiếu niên 16 tuổi người Syria đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Được biết, thung lũng Bekaa là nơi có nhiều trại tị nạn dành cho người Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel đã làm 29 người khác bị thương. Hiện chưa có tuyên bố nào từ lực lượng Hezbollah.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hezbollah tại Lebanon vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Lebanon, tuyên bố mục tiêu là ngăn chặn Hezbollah tái tập hợp lực lượng.

