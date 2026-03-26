Cuộc đua giành sự sống cho người bệnh đau ngực nhẹ, ngừng tim trong tích tắc

Chỉ là cơn đau ngực thoáng qua, một người đàn ông 44 tuổi tự đi bộ vào Bệnh viện Bạch Mai để “khám cho yên tâm”. Nhưng chỉ vài phút sau, anh đột ngột ngừng tuần hoàn ngay tại Trung tâm Cấp cứu A9. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được cứu sống và hồi phục gần như hoàn toàn.

Câu chuyện là một lời cảnh báo về nhồi máu cơ tim tối cấp ở người trẻ nhưng trên hết đó là tinh thần, y đức của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng xử trí, giành lại sự sống cho người bệnh.

Các bác sĩ tiễn người bệnh Nguyễn Văn S. ra viện - Ảnh BVCC

Cơn đau “nhẹ” và cú đổ gục bất ngờ cùng cuộc chạy đua sinh tử bắt đầu

Anh Nguyễn Văn S. (44 tuổi, quê Hải Phòng) vốn là trụ cột của gia đình với 4 đứa con nhỏ, đứa bé nhất mới gần 2 tuổi. Hai vợ chồng ngày ngày đi làm thuê tại một quán ăn ở Hà Nội để mưu sinh, nuôi con ăn học.

Với tiền sử bản thân và gia đình khỏe mạnh, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại là đối tượng của bệnh tim mạch. “Tôi cứ nghĩ do làm việc mệt mỏi hoặc hút thuốc lá nên ảnh hưởng đến phổi thôi”, anh S. chia sẻ.

Chiều ngày 17/3, cảm thấy có cơn tức ngực nhẹ, anh S. định đi khám nhưng do công việc nên chưa thể đi ngay. Đến tầm khoảng gần 7h tối, cơn đau tăng, nhói lên từng cơn như đau bụng rồi lại thôi anh mới vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra. Cũng chỉ nghĩ đơn giản là một cuộc thăm khám bình thường nên anh tự đi bộ vào và không có người nhà đi cùng.

Khi nhập viện, anh S. được khai thác thông tin và chỉ định làm các xét nghiệm chẩn đoán định hướng nguyên nhân. Ngay sau khi vừa rút kim lấy máu, anh bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống đất. Mọi người chứng kiến đều rất bất ngờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Hoài Linh, bác sĩ trực cấp cứu hôm đó của Trung tâm cho biết: “Mọi việc diễn ra rất nhanh. Khi thấy người bệnh bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống đất, anh em nhân viên y tế một tay đỡ, miệng hô hoán gọi chi viện. Chỉ trong khoảng 10 giây, bệnh nhân đã được đặt lên cáng, chuyển vào khu cấp cứu lưu và tiến hành ép tim ngay lập tức”.

Có thể nói, cuộc chiến hôm đó là một cuộc “tổng tiến công” trên “trận địa” sinh tử. Ép tim, sốc điện, dùng thuốc, đặt nội khí quản, gửi mẫu đi xét nghiệm khẩn cấp, hội chẩn với chuyên khoa tim mạch để xác định thêm về ca bệnh – tất cả diễn ra đồng thời, chính xác, nhịp nhàng đúng như một guồng máy đã được rèn luyện. Sau 3 lần sốc điện cùng 15 phút nghẹt thở giành giật từng nhịp đập, mạch của anh S. đã quay trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

“Bình thường” nhưng lại “không bình thường”, cảnh báo bệnh nguy hiểm

Điều khiến ê-kíp cấp cứu trăn trở là tất cả các chỉ số sinh tồn ổn định và xét nghiệm ban đầu khi vào viện gần như không gợi ý về tổn thương mạch vành hay nhồi máu cơ tim. Với kết quả đó, thông thường các bác sĩ có thể sẽ kê đơn cho về nhà tiếp tục theo dõi.

Nhưng với kinh nghiệm dày dạn, trường hợp người bệnh còn trẻ, không yếu tố nguy cơ rõ ràng, điện tim và men tim ban đầu đều chưa điển hình, các bác sĩ quyết định vẫn phải tìm nguyên cuối cùng.

Người bệnh được chuyển đi chụp mạch vành để tìm tận gốc “kẻ sát nhân”. Kết quả chụp mạch vành đã làm sáng tỏ mọi thứ. Cầu cơ động mạch liên thất trước (LAD) kèm hẹp tới 99% đoạn mạch vành sau cầu cơ. Đây chính là nguyên nhân gây rối loạn nhịp thất ác tính, khiến bệnh nhân ngừng tim đột ngột.

Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 phân tích: “Đây là trường hợp thiếu máu cơ tim đang hình thành, biểu hiện bằng rối loạn nhịp thất ác tính trước khi tăng marker tim và biểu hiện đầu tiên của bệnh nặng là rung thất - ngừng tuần hoàn. Nếu bệnh nhân không ở viện lúc đó, hoặc kíp cấp cứu không phản ứng nhanh, khả năng tử vong là rất cao”.

Những phút giây căng thẳng, hạ thân nhiệt chỉ huy và kết quả ngoài mong đợi

Người bệnh được can thiệp đặt stent ngay lập tức, sau đó chuyển hồi sức tích cực tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy trong 48 giờ, an thần, thở máy, hỗ trợ huyết động, kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Kết thúc liệu trình hạ thân nhiệt, người bệnh tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng.

“Khi gặp lại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, gần như không có di chứng thần kinh. Đó là điều không phải ca nào cũng đạt được”, các bác sĩ xúc động chia sẻ.

Ngày xuất viện, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt người vợ, người bố và các anh em, bạn bè anh S. “Khi nghe tin anh ngất, chân tay tôi bủn rủn, đầu óc hoang mang. Anh là trụ cột, nếu anh có chuyện gì, 5 mẹ con không biết trông cậy vào đâu. Cũng rất may mắn cho gia đình là chồng tôi đến viện kịp thời, có lẽ chỉ chậm vài phút nữa thôi, hoặc không đi khám có thể đã không còn cơ hội nữa”, vợ anh S. nghẹn ngào.

PGS. TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu trong buổi tiễn bệnh nhân ra viện - Ảnh BVCC

Lan tỏa kỹ năng cấp cứu – góp thêm nhiều cơ hội sống

Trong buổi tiễn bệnh nhân ra viện, chứng kiến niềm vui đoàn tụ của một gia đình, PGS. TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: Đây là kết quả của trình độ chuyên môn cao, phối hợp nhịp nhàng của đội nhóm, của liên chuyên khoa hiệu quả và là minh chứng cho tinh thần y đức - thấy người bệnh là cứu, không nề hà của đội ngũ y bác sĩ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: “Nếu cộng đồng biết cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ, chúng ta có thể cứu được rất nhiều người, thay vì chờ đến khi vào viện. Bởi lẽ, trong những tình huống này, “giờ vàng” không chờ đợi bất kỳ ai. Khi người dân biết cấp cứu, chúng ta sẽ có thêm hàng ngàn cơ hội sống như anh S. hôm nay”.

“Đừng chủ quan với những cơn đau ngực nhẹ hay thoáng qua, đó có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim tối cấp. Hãy chủ động tầm soát bệnh, thăm khám kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Khi gặp người ngừng tuần hoàn cần nhận biết đúng, ép tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt và gọi cấp cứu ngay”, các bác sĩ khuyến cáo.

