Cùng Soobin Hoàng Sơn khám phá loạt điểm đến trong MV 'Mục hạ vô nhân'

Du lịch

Cùng Soobin Hoàng Sơn khám phá loạt điểm đến trong MV 'Mục hạ vô nhân'

MV “Mục hạ vô nhân” của Soobin Hoàng Sơn, Binz không chỉ gây chú ý bởi giai điệu Xẩm hiện đại mà còn dẫn khán giả qua ba miền đất mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Vân Giang (Tổng hợp)
Chiều 10/11, Soobin Hoàng Sơn chính thức ra mắt MV “Mục hạ vô nhân”, đánh dấu sự kết hợp cùng rapper Binz trong một dự án âm nhạc mang đậm tinh thần dân tộc. Không chỉ thu hút bởi giai điệu Xẩm được làm mới với âm hưởng hiện đại, MV còn gây ấn tượng mạnh với loạt bối cảnh đẹp như tranh tại Hưng Yên, Ninh Bình và Đắk Lắk – những vùng đất lưu giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa Việt. Ảnh Tienphong
Từ chợ quê Bắc Bộ cổ kính, làng cổ ven sông Tràng An cho đến buôn làng Tây Nguyên gắn liền với voi nhà, mỗi thước phim đều được dàn dựng tỉ mỉ, đưa người xem vào hành trình khám phá vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Ảnh Baovanhoa
Mở đầu MV, Soobin xuất hiện giữa khung cảnh Chợ Nôm (xã Đại Đồng, Hưng Yên) khu chợ quê còn giữ nguyên dáng xưa từ hơn 200 năm trước. Những dãy nhà gạch trần, mái ngói đỏ sẫm màu thời gian và hàng quán san sát dưới tán đa cổ thụ khiến người xem như lạc vào khung cảnh của một miền quê Bắc Bộ trong quá khứ. Ảnh Tạp chí Trí thức
Chợ Nôm từng nổi tiếng với nghề đúc đồng, nay trở thành chợ dân sinh, nơi người dân bày bán đủ loại sản vật: từ bánh quê, rau củ, chiếu cói đến chổi đót. Chợ họp 12 phiên mỗi tháng, từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời đứng bóng, vẫn giữ nếp sinh hoạt truyền thống giản dị của vùng đồng bằng sông Hồng. Ảnh Baovanhoa
Năm 2020, Quần thể di tích làng Nôm đã được xếp hạng Di tích lịch sử – kiến trúc nghệ thuật Quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất này. Ảnh Tạp chí Trí thức
Phân cảnh ấn tượng nhất trong MV là khi Soobin và Binz vào vai “thầy bói xem voi”, được quay tại xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk) – vùng đất nổi tiếng với hồ Lắk thơ mộng và văn hóa cồng chiêng đặc sắc. Ảnh Tạp chí Trí thức
Cảnh Soobin bị voi phun nước, trong tiếng cười sảng khoái của dân làng, được quay cùng người dân buôn M’Liêng và chú voi Khăm Sen – cá thể voi từng xuất hiện trong chương trình “Gia Đình Haha”. Hình ảnh ấy không chỉ mang màu sắc dí dỏm mà còn tái hiện sinh động đời sống văn hóa Tây Nguyên – nơi con người và voi gắn bó như tri kỷ. Ảnh Tạp chí Trí thức
Xã Đắk Liêng hiện là địa bàn có nhiều cá thể voi nhà nhất Đắk Lắk. Thiên nhiên nơi đây vẫn giữ nét hoang sơ, được bao bọc bởi sông Krông Ana và hồ Lắk, cùng nhiều điểm du lịch nổi bật như suối Đắk Pok, vườn quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh Tạp chí Trí thức
Tiếp nối hành trình, MV đưa khán giả về với Cố Viên Lầu (phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình) một công trình được ví như “bảo tàng làng Việt thu nhỏ”, nằm trong vùng đệm của danh thắng Tràng An. Ảnh Tạp chí Trí thức
Được khởi dựng từ đầu thập niên 1990 trên diện tích hơn 22.000 m², Cố Viên Lầu quy tụ hơn 20 ngôi nhà cổ di dời từ khắp miền Bắc. Những nếp nhà rêu phong, mái ngói cong, cột gỗ lim, cùng vật dụng truyền thống như tràng kỷ, tủ chè, sập gụ… tái hiện trọn vẹn không gian sinh hoạt của người Việt thế kỷ 18–20. Ảnh Tạp chí Trí thức
Giữa khuôn viên là đình làng cổ hơn 150 năm tuổi, được chuyển từ Hà Nam (cũ), vẫn giữ nét kiến trúc đặc trưng với mái cong mềm mại và chạm khắc tinh tế. Nhờ khung cảnh cổ kính và mang đậm hồn quê, Cố Viên Lầu trở thành bối cảnh lý tưởng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có MV mới của Soobin Hoàng Sơn. Ảnh Tạp chí Trí thức
Vân Giang (Tổng hợp)
#Khám phá điểm đến văn hóa Việt #MV kết hợp truyền thống và hiện đại #Làng cổ và chợ quê Bắc Bộ #Văn hóa Tây Nguyên và voi nhà #Di tích lịch sử và kiến trúc cổ Việt #Hành trình trải nghiệm miền Bắc

