Cùng bạn tắm đập, nam sinh bị đuối nước ở Quảng Trị

Trong quá trình tắm tại đập ngăn mặn sông Hiếu, em M.T.G.B (Quảng Trị) không may bị nước cuốn trôi mất tích.

Tối 15/6, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm nam sinh nghi bị đuối nước tại đập ngăn mặn sông Hiếu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 15/6, em M.T.G.B (SN 2009, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng nhóm 5 bạn đến khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu chơi. Trong lúc tắm, B. không may bị nước cuốn trôi, nhóm bạn đi cùng nỗ lực ứng cứu nhưng không thành.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Duy Lợi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp Công an phường Đông Thanh, Công an phường 3 (TP Đông Hà) và người dân địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, do nước sông Hiếu đục, chảy mạnh sau đợt mưa lũ bất thường vừa qua, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

