Cúm mùa âm thầm đẩy nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ

Cúm mùa không chỉ gây ho, sốt, mệt mỏi mà còn có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim cấp.

Người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc bệnh phổi mạn tính cần đặc biệt lưu ý.

Cúm mùa có thể kích hoạt biến cố tim mạch

Nhiều người cho rằng cúm mùa là bệnh thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên, ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền, nhiễm virus cúm có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

PGS.TS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi nhiễm virus cúm, cơ thể xuất hiện phản ứng viêm, làm thay đổi hoạt động đông máu và gia tăng gánh nặng cho tim. Phản ứng này có thể góp phần khiến các mảng xơ vữa trong động mạch mất ổn định. Nếu mảng xơ vữa nứt vỡ, cục máu đông hình thành có thể gây tắc động mạch vành, dẫn đến nhồi máu cơ tim, hoặc gây tắc mạch máu não, dẫn đến đột quỵ thiếu máu não.

Bên cạnh đó, sốt và nhiễm trùng khiến nhịp tim tăng, kéo theo nhu cầu oxy của cơ tim tăng lên. Nếu người bệnh đồng thời bị viêm phổi hoặc suy hô hấp, lượng oxy cung cấp cho cơ thể giảm, làm tăng nguy cơ thiếu máu cơ tim và suy tim mất bù. Trong một số trường hợp, virus cúm còn có thể gây tổn thương trực tiếp cơ tim.

PGS.TS Trần Song Giang trình bày nghiên cứu về cúm gây biến chứng tim mạch - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, biến cố tim mạch có thể xuất hiện ngay cả ở người chưa được phát hiện mắc bệnh tim mạch trước đó. Với người đã có bệnh nền, nguy cơ càng đáng quan tâm nếu bệnh chưa được kiểm soát tốt.

Một số nghiên cứu được dẫn chứng ghi nhận nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể tăng 6-10 lần, nguy cơ đột quỵ tăng 3-10 lần sau nhiễm cúm, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Đây là mức tăng nguy cơ được ghi nhận trong các nghiên cứu cụ thể, không có nghĩa mọi người mắc cúm đều sẽ gặp biến cố tim mạch.

Người cao tuổi là nhóm chịu gánh nặng đáng kể. Theo số liệu nghiên cứu, người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 70% số ca nhập viện do cúm mùa và 85% số ca tử vong liên quan đến cúm trong các thống kê được dẫn. Người mắc đồng thời bệnh tim mạch và bệnh phổi mạn tính cũng có nguy cơ tử vong liên quan đến cúm cao hơn đáng kể so với nhóm tham chiếu trong một số nghiên cứu.

Tiêm vắc-xin cúm góp phần bảo vệ tim mạch

Theo PGS.TS Trần Song Giang, tiêm vắc-xin cúm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng. Hạn chế nhiễm cúm cũng góp phần giảm khả năng xuất hiện phản ứng viêm có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm bệnh lý tim mạch.

Một phân tích gộp 16 nghiên cứu, trong đó có 4 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, trên hơn 237.000 bệnh nhân tim mạch ghi nhận tiêm vắc-xin cúm có liên quan với mức giảm 25% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và 18% nguy cơ tử vong do tim mạch.

Một phân tích gộp khác gồm 6 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, với 9.001 người tham gia, ghi nhận nhóm tiêm vắc-xin có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch chính thấp hơn khoảng 34% so với nhóm đối chứng.

Nghiên cứu IAMI trên 2.571 bệnh nhân vừa trải qua nhồi máu cơ tim hoặc mắc bệnh mạch vành nguy cơ cao cho thấy tiêm vắc-xin cúm trong thời gian nằm viện giúp giảm khoảng 28% nguy cơ gặp tiêu chí kết hợp gồm tử vong do mọi nguyên nhân, nhồi máu cơ tim hoặc huyết khối trong stent. Trong 12 tháng theo dõi, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch đều giảm khoảng 41%.

Tại Việt Nam, nghiên cứu trên 598 bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh động mạch vành và/hoặc suy tim, theo dõi trong 6 tháng sau xuất viện, ghi nhận tỷ lệ tái nhập viện do mọi nguyên nhân ở nhóm được tiêm vắc-xin thấp hơn nhóm không tiêm, lần lượt là 25,7% và 41,2%. Tỷ lệ tái nhập viện do tim mạch tương ứng là 20,2% và 35%; tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là 1% và 5,2%.

Do đây là nghiên cứu quan sát, kết quả cần được diễn giải thận trọng. Dù vậy, các dữ liệu trên góp phần củng cố vai trò của tiêm chủng trong chăm sóc dự phòng cho người mắc bệnh tim mạch, nhất là người cao tuổi.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Song Giang, vắc-xin cúm không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh nền. Người bệnh vẫn cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết và tái khám định kỳ.

Cúm mùa âm thầm đẩy nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ - Ảnh BVCC

Nhận biết dấu hiệu cấp cứu, không chủ quan khi mắc cúm

PGS.TS Trần Song Giang cảnh báo, người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh động mạch vành, suy tim, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc suy giảm miễn dịch cần đặc biệt chú ý phòng cúm. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và nhân viên y tế cũng là những nhóm cần quan tâm đến tiêm chủng theo khuyến cáo chuyên môn.

Do virus cúm biến đổi theo thời gian và miễn dịch sau tiêm có thể suy giảm, người dân nên tiêm vắc-xin cúm hằng năm. Người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt người vừa nhập viện hoặc vừa trải qua biến cố cấp tính, nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm tiêm phù hợp.

Bên cạnh tiêm chủng, cần duy trì vệ sinh tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần khi có triệu chứng nhiễm trùng.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở tăng lên, ngất, méo miệng, yếu liệt đột ngột hoặc nói khó, người bệnh cần được cấp cứu ngay, không nên cho rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường của cúm, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

"Chủ động phòng cúm không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, hạn chế biến cố nguy hiểm, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh nền", PGS.TS Trần Song Giang khuyến cáo.

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