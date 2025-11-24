Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cú vọ nhỏ bé dễ thương nhưng cực kỳ hiếu chiến, Việt Nam có nhiều

Giải mã

Cú vọ nhỏ bé dễ thương nhưng cực kỳ hiếu chiến, Việt Nam có nhiều

Sinh sống tại nhiều khu vực của Việt Nam, loài cú vọ (Glaucidium cuculoides) sở hữu đôi mắt to tròn và kích thước tí hon, trông như bước ra từ phim hoạt hình.

T.B (tổng hợp)
Kích thước cực nhỏ. Cú vọ thuộc nhóm cú nhỏ nhất thế giới, chiều cao chỉ khoảng 20 cm. Ảnh: Pinterest.
Kích thước cực nhỏ. Cú vọ thuộc nhóm cú nhỏ nhất thế giới, chiều cao chỉ khoảng 20 cm. Ảnh: Pinterest.
Dáng vẻ dễ thương nhưng cực hiếu chiến. Chúng sẵn sàng tấn công chim lớn hơn nhiều lần nếu lãnh thổ bị xâm phạm. Ảnh: Pinterest.
Dáng vẻ dễ thương nhưng cực hiếu chiến. Chúng sẵn sàng tấn công chim lớn hơn nhiều lần nếu lãnh thổ bị xâm phạm. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi cả ban ngày. Khác nhiều loài cú khác, cú vọ linh hoạt cả ban ngày lẫn ban đêm để săn côn trùng và thú nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi cả ban ngày. Khác nhiều loài cú khác, cú vọ linh hoạt cả ban ngày lẫn ban đêm để săn côn trùng và thú nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Phát ra tiếng kêu như còi báo hiệu. Âm thanh lặp lại đều đặn nghe như tiếng còi ngắn vang trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Phát ra tiếng kêu như còi báo hiệu. Âm thanh lặp lại đều đặn nghe như tiếng còi ngắn vang trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trong hốc cây. Chúng không tự khoét gỗ mà tận dụng hốc cây có sẵn để đẻ trứng. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trong hốc cây. Chúng không tự khoét gỗ mà tận dụng hốc cây có sẵn để đẻ trứng. Ảnh: Pinterest.
Rất gắn bó với lãnh thổ. Một cặp cú có thể sử dụng cùng khu vực làm tổ nhiều năm liền. Ảnh: Pinterest.
Rất gắn bó với lãnh thổ. Một cặp cú có thể sử dụng cùng khu vực làm tổ nhiều năm liền. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm loài cú vọ Việt Nam #Thức ăn và hoạt động săn mồi #Tiếng kêu và giao tiếp #Thói quen làm tổ #Tính cách và hành vi hiếu chiến #Phân bố và môi trường sống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT