Cận cảnh loài cá 'khó nuốt' nhất hành tinh, không kẻ nào dám đụng

Cơ chế phòng vệ đặc biệt cùng hình dáng kỳ lạ khiến cá nóc nhím chấm đen (Diodon hystrix) trở thành sinh vật nổi bật dưới đáy đại dương.

T.B (tổng hợp)
Khả năng phồng căng toàn thân khi gặp nguy hiểm. Cá nóc nhím chấm đen có thể hút nước (hoặc không khí) để biến cơ thể thành quả cầu gai khổng lồ, làm kẻ săn mồi chùn bước. Ảnh: Pinterest.
Gai của chúng thực chất là các vảy biến đổi. Khi cơ thể cá phồng lên, những chiếc gai này dựng đứng giúp tăng gấp nhiều lần khả năng tự vệ. Ảnh: Pinterest.
Có chứa độc tố mạnh tetrodotoxin. Độc tố này gây tê liệt thần kinh, khiến nhiều loài săn mồi phải dè chừng và con người tuyệt đối không được ăn thịt. Ảnh: Pinterest.
Chúng là loài bơi chậm nhưng rất linh hoạt. Cặp vây nhỏ giúp chúng điều khiển hướng di chuyển chính xác dù tốc độ không phải thế mạnh. Ảnh: Pinterest.
Răng của chúng hợp nhất thành dạng “mỏ chim”. Cấu trúc đặc biệt này giúp chúng nghiền vỡ vỏ sò, giáp xác và các sinh vật cứng. Ảnh: Pinterest.
Chúng có đôi mắt lớn thích nghi với môi trường thiếu sáng. Mắt to giúp chúng phát hiện nguy hiểm từ xa dưới các điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh: Pinterest.
Sống rải rác ở các vùng biển nhiệt đới toàn thế giới. Cá nóc nhím chấm đen thường được tìm thấy tại các rạn san hô ấm áp, nơi có nhiều khe hốc để trú ẩn. Ảnh: Pinterest.
Hành vi ẩn mình giúp chúng sống sót qua nhiều kẻ thù. Cá nóc nhím thường chui vào kẽ đá để lẩn tránh kẻ thù. Phải phồng người thành quả cầu gai là giải pháp tự vệ cuối cùng. Ảnh: Pinterest.
