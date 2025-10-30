Hà Nội

Cosplay Violet Huyết Ma Thần khiến fan Liên Quân mê mẩn

Số hóa

Cosplay Violet Huyết Ma Thần khiến fan Liên Quân mê mẩn

Cộng đồng Liên Quân "dậy sóng" trước màn cosplay Violet Huyết Ma Thần của hot girl Việt Phan Thị Hoài Thương.

Thiên Trang (TH)
Liên Quân Mobile luôn nổi tiếng với dàn tướng và trang phục được đầu tư chỉn chu, trong đó Violet là một trong những nhân vật được yêu thích nhất.
Liên Quân Mobile luôn nổi tiếng với dàn tướng và trang phục được đầu tư chỉn chu, trong đó Violet là một trong những nhân vật được yêu thích nhất.
Bộ skin Huyết Ma Thần của Violet mang phong cách ma mị, gợi cảm nhưng đầy quyền lực, trở thành cảm hứng cho nhiều coser thử sức.
Bộ skin Huyết Ma Thần của Violet mang phong cách ma mị, gợi cảm nhưng đầy quyền lực, trở thành cảm hứng cho nhiều coser thử sức.
Mới đây, nữ coser Việt Phan Thị Hoài Thương khiến cộng đồng game thủ xôn xao với màn hóa thân cực ấn tượng thành Violet Huyết Ma Thần.
Mới đây, nữ coser Việt Phan Thị Hoài Thương khiến cộng đồng game thủ xôn xao với màn hóa thân cực ấn tượng thành Violet Huyết Ma Thần.
Từ ánh mắt, thần thái cho đến từng chi tiết bộ giáp tối màu, cô nàng đều tái hiện chân thực và sống động.
Từ ánh mắt, thần thái cho đến từng chi tiết bộ giáp tối màu, cô nàng đều tái hiện chân thực và sống động.
Chất liệu ánh kim đen đỏ kết hợp mái tóc trắng và cặp sừng đặc trưng giúp Hoài Thương toát lên vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Chất liệu ánh kim đen đỏ kết hợp mái tóc trắng và cặp sừng đặc trưng giúp Hoài Thương toát lên vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, fan Liên Quân đồng loạt "thả tim" và dành mưa lời khen cho sự đầu tư công phu của nữ coser.
Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, fan Liên Quân đồng loạt “thả tim” và dành mưa lời khen cho sự đầu tư công phu của nữ coser.
Đây không phải lần đầu Hoài Thương hóa thân nhân vật game, cô từng ghi dấu ấn với nhiều bộ cosplay khiến người xem mê mẩn.
Đây không phải lần đầu Hoài Thương hóa thân nhân vật game, cô từng ghi dấu ấn với nhiều bộ cosplay khiến người xem mê mẩn.
Với Violet Huyết Ma Thần, Hoài Thương chứng minh coser Việt hoàn toàn đủ sức tạo nên những tác phẩm đẳng cấp quốc tế.
Với Violet Huyết Ma Thần, Hoài Thương chứng minh coser Việt hoàn toàn đủ sức tạo nên những tác phẩm đẳng cấp quốc tế.
Thiên Trang (TH)
