Cosplay Violet Huyết Ma Thần khiến fan Liên Quân mê mẩn

Cộng đồng Liên Quân “dậy sóng” trước màn cosplay Violet Huyết Ma Thần của hot girl Việt Phan Thị Hoài Thương.
Một chiếc xe tải chở đầy hàng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất kiểm soát, lao sang làn ngược chiều và đâm vào một chiếc Maybach.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/10, Nhân Mã làm việc thận trọng, đừng coi nhẹ chi tiết. Xử Nữ đừng nóng vội, càng gấp càng dễ sai, dễ bị lợi dụng.
Tháng 11 năm 2025 mang theo "hương vị của sự may mắn" đến với một số con giáp đặc biệt, hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé?
Giữa vùng đồng bằng Gujarat của Ấn Độ ngày nay, thành cổ Lothal từng là một trung tâm thương mại sầm uất của nền văn minh Indus.
Quân đội Nga đã cắm cờ trên cổng chào trên con đường cao tốc từ Pavlograd đến Pokrovsk, nơi Tổng thống Zelensky đã chụp ảnh khi đến thăm thành phố.
Ngôi nhà của Á hậu Quỳnh Châu tại Đà Lạt nằm trên một quả đồi nhỏ, bao quanh là thông, hoa và cỏ xanh.
Á hậu Thụy Vân vẫn dẫn chương trình khi mang thai 5 tháng. Khoảng 2 tháng trước, người đẹp sinh con.
Vì muốn gặp lại người mình đem lòng yêu mến, thiếu nữ người Nhật Bản Yaoya Oshichi lên kế hoạch gây ra vụ hỏa hoạn ở Edo (ngày nay Tokyo).
Cơn sốt AI khiến kỹ sư của Nvidia trở thành “triệu phú trên giấy”, nhưng đồng thời bị khóa chặt bởi chính những cổ phiếu thưởng triệu đô chưa kịp về tay.
Các nhà khoa học Ấn Độ đã thực hiện thí nghiệm cho thấy sự sống trên sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.
Sau khi nước rút, nhiều khu vực tại các đô thị bị bùn đất và rác bẩn vướng lại gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường cần khẩn trương xử lý.
Mẫu adventure địa hình Yamaha Ténéré 700 World Raid đời 2026 vừa ra mắt đã được nâng cấp với các công nghệ trợ lái an toàn hơn và tiện nghi hiện đại hơn.
Ngọc Huyền - Đình Tú tổ chức lễ vu quy vào sáng ngày 30/10. Trước ngày trọng đại, Đình Tú không ngủ được vì háo hức.
Luna Đào hóa trang nàng Bạch Tuyết đi chơi Halloween. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hạnh phúc bên con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 37.
Lamborghini chỉ bán 225 xe trong 2 năm, khiến Islero trở thành một trong những mẫu xe cổ hiếm nhất sản xuất, và 1 trong số đó được Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu.
Purnululu – viên ngọc ẩn của miền Tây Úc – nổi bật với quần thể núi đá sa thạch hình tổ ong khổng lồ, được xem là một kỳ quan tự nhiên độc nhất vô nhị thế giới.
Cá vây tay (bộ Coelacanthiformes) – “hóa thạch sống” từ kỷ Devon – là bằng chứng sống cho sự tiến hóa từ cá sang động vật có xương sống trên cạn.
Không chỉ xuất hiện với hình ảnh giản dị, cách làm của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn khiến người nhận được vui mừng, xúc động và nhớ mãi về sau.
Century One of One đánh dấu việc tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập, vượt lên trên Lexus và cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce và Bentley.
Thời khắc sau 31/10 được xem là bước ngoặt tài lộc. Ba con giáp này bất ngờ hút may mắn, gặp quý nhân và liên tiếp đón cơ hội tiền bạc đổ về không ngớt.
Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.