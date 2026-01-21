Công ty Win Win trúng gói thầu thiết bị thể thao 3,8 tỷ tại Đồng Nai

Công ty Win Win đã vượt qua đối thủ dành gói thầu cung cấp trang thiết bị tập luyện cho Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai với giá trúng thầu sát nút giá dự toán.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được phê duyệt, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win đã chính thức trở thành đơn vị cung cấp trang thiết bị tập luyện năm 2025 cho Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao tỉnh Đồng Nai. Với giá trúng thầu hơn 3,8 tỷ đồng sau khi vượt qua đối thủ cạnh tranh, sự kiện này không chỉ ghi dấu ấn về năng lực của Win Win mà còn cho thấy sự minh bạch trong công tác đầu tư công tại địa phương.

Cuộc đua "song mã" tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai

Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị tập luyện, thi đấu các lớp năng khiếu năm 2025" do Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư là một trong những dự án quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ của tỉnh. Với tổng giá trị dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 511/QĐ-SVHTTDL là 4,093 tỷ đồng, gói thầu đã thu hút sự chú ý của các đơn vị cung ứng thiết bị thể thao chuyên nghiệp.

Theo biên bản mở thầu qua mạng ngày 27/11/2025, có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win và Công ty TNHH Thể thao Bách Hiền. Đây được xem là cuộc đối đầu giữa hai cái tên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng dụng cụ thể dục thể thao.

Kết quả cuối cùng, tại Quyết định số 476/QĐ-TrPTNKTT ngày 11/12/2025, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai đã ký phê duyệt Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win trúng thầu với giá 3,890 tỷ đồng. So với giá dự toán, nhà thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá hợp lý trong bối cảnh chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Quyết định số 476/QĐ-TrPTNKTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của "nhà thầu quen" trong ngành thể thao

Việc Công ty Win Win giành chiến thắng trước đối thủ Bách Hiền không gây quá nhiều bất ngờ đối với giới quan sát đấu thầu. Theo dữ liệu lịch sử, Win Win (MST: 0310352516, trụ sở tại TP.HCM) là đơn vị có hồ sơ năng lực khá ấn tượng trong việc cung cấp thiết bị cho các trung tâm huấn luyện lớn.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, công ty này đã trúng nhiều gói thầu có tính chất tương tự. Điển hình là các gói thầu cung cấp trang thiết bị tập luyện và thi đấu phục vụ vận động viên các môn Boxing, Kick Boxing, Pencak Silat, Muay... tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia với giá trị mỗi gói thầu lên đến hơn 2,1 tỷ đồng.

Việc được lựa chọn tại các đơn vị đầu ngành cho thấy danh mục sản phẩm của Win Win đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe dành cho thể thao thành tích cao – nơi mà chất lượng thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và kết quả thi đấu của vận động viên.

Tính minh bạch và sự giám sát chặt chẽ từ hồ sơ pháp lý

Một điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai gói thầu này là sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật mới nhất. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được xây dựng dựa trên căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng (E-CHCT) giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch tuyệt đối. Mọi thông tin từ khâu đăng tải thông báo mời thầu, biên bản mở thầu đến báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành) đều được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này giúp loại bỏ các nghi ngại về tình trạng "thầu quen, thầu ruột".

Báo cáo đánh giá HSDT số 72/42/29 cho thấy, hồ sơ của Công ty Win Win đã vượt qua các bước kiểm tra về tính hợp lệ, năng lực hành nghề và quan trọng nhất là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho trang thiết bị của các lớp năng khiếu như Judo, Karate, Taekwondo và các môn võ thuật khác.

Chiến thắng của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win tại gói thầu này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực và chiến lược giá hợp lý. Tuy nhiên, thách thức tiếp theo của nhà thầu chính là việc đảm bảo tiến độ bàn giao và chất lượng hàng hóa đúng như cam kết trong hồ sơ thầu.