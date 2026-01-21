Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Win Win trúng gói thầu thiết bị thể thao 3,8 tỷ tại Đồng Nai

Công ty Win Win đã vượt qua đối thủ dành gói thầu cung cấp trang thiết bị tập luyện cho Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai với giá trúng thầu sát nút giá dự toán.

Hà Linh

Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được phê duyệt, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win đã chính thức trở thành đơn vị cung cấp trang thiết bị tập luyện năm 2025 cho Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao tỉnh Đồng Nai. Với giá trúng thầu hơn 3,8 tỷ đồng sau khi vượt qua đối thủ cạnh tranh, sự kiện này không chỉ ghi dấu ấn về năng lực của Win Win mà còn cho thấy sự minh bạch trong công tác đầu tư công tại địa phương.

Cuộc đua "song mã" tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai

Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị tập luyện, thi đấu các lớp năng khiếu năm 2025" do Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư là một trong những dự án quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ của tỉnh. Với tổng giá trị dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 511/QĐ-SVHTTDL là 4,093 tỷ đồng, gói thầu đã thu hút sự chú ý của các đơn vị cung ứng thiết bị thể thao chuyên nghiệp.

Theo biên bản mở thầu qua mạng ngày 27/11/2025, có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win và Công ty TNHH Thể thao Bách Hiền. Đây được xem là cuộc đối đầu giữa hai cái tên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng dụng cụ thể dục thể thao.

Kết quả cuối cùng, tại Quyết định số 476/QĐ-TrPTNKTT ngày 11/12/2025, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai đã ký phê duyệt Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win trúng thầu với giá 3,890 tỷ đồng. So với giá dự toán, nhà thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá hợp lý trong bối cảnh chào hàng cạnh tranh qua mạng.

qd-8603.jpg
Quyết định số 476/QĐ-TrPTNKTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của "nhà thầu quen" trong ngành thể thao

Việc Công ty Win Win giành chiến thắng trước đối thủ Bách Hiền không gây quá nhiều bất ngờ đối với giới quan sát đấu thầu. Theo dữ liệu lịch sử, Win Win (MST: 0310352516, trụ sở tại TP.HCM) là đơn vị có hồ sơ năng lực khá ấn tượng trong việc cung cấp thiết bị cho các trung tâm huấn luyện lớn.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, công ty này đã trúng nhiều gói thầu có tính chất tương tự. Điển hình là các gói thầu cung cấp trang thiết bị tập luyện và thi đấu phục vụ vận động viên các môn Boxing, Kick Boxing, Pencak Silat, Muay... tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia với giá trị mỗi gói thầu lên đến hơn 2,1 tỷ đồng.

Việc được lựa chọn tại các đơn vị đầu ngành cho thấy danh mục sản phẩm của Win Win đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe dành cho thể thao thành tích cao – nơi mà chất lượng thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và kết quả thi đấu của vận động viên.

Tính minh bạch và sự giám sát chặt chẽ từ hồ sơ pháp lý

Một điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai gói thầu này là sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật mới nhất. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được xây dựng dựa trên căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng (E-CHCT) giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch tuyệt đối. Mọi thông tin từ khâu đăng tải thông báo mời thầu, biên bản mở thầu đến báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành) đều được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này giúp loại bỏ các nghi ngại về tình trạng "thầu quen, thầu ruột".

Báo cáo đánh giá HSDT số 72/42/29 cho thấy, hồ sơ của Công ty Win Win đã vượt qua các bước kiểm tra về tính hợp lệ, năng lực hành nghề và quan trọng nhất là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho trang thiết bị của các lớp năng khiếu như Judo, Karate, Taekwondo và các môn võ thuật khác.

Chiến thắng của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Win Win tại gói thầu này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực và chiến lược giá hợp lý. Tuy nhiên, thách thức tiếp theo của nhà thầu chính là việc đảm bảo tiến độ bàn giao và chất lượng hàng hóa đúng như cam kết trong hồ sơ thầu.

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị trường học tại Nhà Bè: Hé lộ những gương mặt quen dự thầu

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè vừa mở thầu gói cung cấp thiết bị trường học hơn 8,9 tỷ đồng, quy tụ nhiều doanh nghiệp "thiện chiến" tham dự.

Dự án "Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Văn Lương (02 cơ sở)" tại xã Hiệp Phước (nay thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận ngành thầu khi bước vào giai đoạn then chốt: Lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị. Với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách Thành phố, gói thầu IB2500600937 không chỉ mang ý nghĩa cải thiện cơ sở vật chất giáo dục mà còn là phép thử về tính cạnh tranh và minh bạch trong công tác đấu thầu địa phương.

Toàn cảnh "cuộc chơi" 8,9 tỷ đồng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Lâm Đồng: Lộ diện chủ nhân gói thầu xây lắp hạ tầng khu tái định canh hơn 9 tỷ

Liên danh Toàn Hảo - Tá Lợi vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp hạ tầng khu tái định canh tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với giá trúng thầu sát nút dự toán.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi bởi dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Đây là gói thầu quan trọng nhằm ổn định đời sống sản xuất cho người dân tại xã Đức Trọng. Giá trúng thầu được công bố là 9.276.075.186 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 9.946.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt khoảng 6,7%. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công dự kiến là 200 ngày.

qd-3357.jpg
Quyết định số 154/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty BSN và "vị thế" áp đảo tại các gói thầu giáo dục tỉnh Gia Lai [Kỳ 2]

Thống kê dữ liệu cho thấy một thực tế thú vị dù có trụ sở tại TP HCM nhưng Công ty BSN lại trúng thầu dày đặc tại Gia Lai, đặc biệt là các gói thầu giá trị lớn tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN đang dần trở thành một nhà thầu "thống trị" mảng thiết bị giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu tại tỉnh Gia Lai và trúng tới 31 gói. Tổng giá trị trúng thầu riêng tại địa phương này đạt hơn 38,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là gói thầu "Mua sắm máy photocopy, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị công nghệ thông tin tương đương cho các cơ sở giáo dục" (Mã TBMT IB2500584355) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán là 5.907.386.000 đồng.

Xem chi tiết

