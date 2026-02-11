Phường Vũng Tàu: Một nhà thầu duy nhất dự và trúng gói trang trí Tết hơn 17 tỷ đồng [Kỳ 1]

Gói thầu thi công trang trí mô hình, hoa, cây cảnh Tết 2026 tại phường Vũng Tàu chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách 0,2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/01/2026, ông Nghiêm Viết Hùng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu đã ký Quyết định số 177/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Trang trí mô hình, hoa, cây cảnh, đèn chiếu sáng mỹ thuật trên địa bàn phường Vũng Tàu, khu vực công viên Bãi Trước, Quảng trường Thùy Vân, dải phân cách đầu cầu Cỏ May.

Nhà thầu được lựa chọn là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (địa chỉ tại số 221 Võ Thị Sáu, Phường Vũng Tàu, TP HCM). Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 17.272.988.671 đồng.

So với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 17.308.457.000 đồng, mức tiết kiệm sau đấu thầu đạt khoảng 35.468.329 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,2% cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, gói thầu này được thông báo mời thầu với mã TBMT IB2600030233, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng thầu ngày 31/01/2026, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu tham dự. Việc một gói thầu quy mô lớn, liên quan đến chỉnh trang mỹ thuật đô thị phục vụ Tết nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng sát giá khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu tại địa phương này.

Về năng lực thực hiện, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín thực hiện cho thấy nhà thầu đã huy động các nhân sự chủ chốt như ông Vũ Đức Trọng (Chỉ huy trưởng) cùng hệ thống máy móc gồm xe nâng, cần cẩu bánh hơi, xe bồn. Tuy nhiên, thời gian thực hiện gói thầu theo hợp đồng chỉ trong 30 ngày.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Luật Đấu thầu luôn ưu tiên tính cạnh tranh để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách. Trường hợp gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp như trên thì chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình kỹ lưỡng về quá trình lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo không có các tiêu chí mang tính định hướng hay rào cản kỹ thuật".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Mức tiết kiệm 0,2% là con số rất thấp đối với một gói thầu xây lắp hàng chục tỷ đồng. Trong đấu thầu, mục tiêu tối thượng là tính công bằng và hiệu quả. Khi không có sự cạnh tranh trực tiếp, ngân sách khó có thể đạt được giá trị thặng dư tốt nhất".

