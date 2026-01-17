Gói thầu thiết bị trường học tại Nhà Bè: Hé lộ những gương mặt quen dự thầu

Dự án "Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Văn Lương (02 cơ sở)" tại xã Hiệp Phước (nay thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận ngành thầu khi bước vào giai đoạn then chốt: Lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị. Với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách Thành phố, gói thầu IB2500600937 không chỉ mang ý nghĩa cải thiện cơ sở vật chất giáo dục mà còn là phép thử về tính cạnh tranh và minh bạch trong công tác đấu thầu địa phương.

Toàn cảnh "cuộc chơi" 8,9 tỷ đồng

Theo Biên bản mở thầu được ghi nhận vào lúc 16:47 ngày 25/12/2025, gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án nêu trên đã thu hút 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Với giá dự toán được phê duyệt là 8.931.024.300 đồng (Tám tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu không trăm hai mươi bốn nghìn ba trăm đồng), các nhà thầu đã đưa ra những con số "biết nói":

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân: Chào giá 7.947.800.000 đồng. Đây là mức giá thấp nhất, giảm khoảng 11% so với giá dự toán. Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B: Chào giá 8.614.810.000 đồng. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc: Chào giá 8.868.350.000 đồng.

Sự xuất hiện của 3 nhà thầu với các dải giá khác nhau cho thấy tính cạnh tranh ở mức khá. Tuy nhiên, mức bỏ thầu thấp "đột biến" của Công ty Mai Xuân so với hai đối thủ còn lại đặt ra bài toán về việc cân đối giữa giá thành và chất lượng thiết bị cung ứng.

Phân tích pháp lý và kỹ thuật: "Thước đo" từ E-HSMT

Trước đó, ngày 16/12/2025, thay mặt Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè, Phó Giám đốc Hồ Quốc Phong đã ký Quyết định số 2103/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Quyết định này nêu rõ, E-HSMT là căn cứ pháp lý để Bên mời thầu thực hiện đánh giá, lựa chọn nhà thầu trúng thầu và nghiệm thu về sau. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đang có hiệu lực thi hành và sự bổ trợ của Luật số 90/2025, việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật trở nên khắt khe hơn bao giờ hết.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Đối với gói thầu thiết bị giáo dục, yêu cầu làm rõ kỹ thuật thường tập trung vào nguồn gốc xuất xứ (CO/CQ), tính đồng bộ của thiết bị và dịch vụ hậu mãi. Với một gói thầu trọn gói thực hiện trong 90 ngày như tại Trường Lê Văn Lương, nhà thầu phải chứng minh được khả năng cung ứng hàng hóa sẵn có và đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ năm học."

Nhận diện năng lực các "anh tài"

Cái tên gây chú ý nhất là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (Mã định danh: vn0305566953). Có trụ sở tại TP HCM, doanh nghiệp này được điều hành bởi những cá nhân có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thiết bị. Dữ liệu lịch sử cho thấy Mai Xuân là một "tay chơi" đáng gờm khi tham gia hàng trăm gói thầu và trúng thầu với giá trị hàng trăm tỷ đồng trên toàn quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng vướng vào lùm xùm liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên vẫn liên tục duy trì phong độ trúng thầu tại nhiều địa phương.

Đối trọng với Mai Xuân là Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B (Mã số thuế: 0303224753), do ông Đinh Hùng Anh làm đại diện pháp luật. Có trụ sở tại TP HCM, Gia Bảo A.B sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 164 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 66 gói với tỷ lệ thành công khá ổn định. Thế mạnh của doanh nghiệp này nằm ở mảng thiết bị tin học và văn phòng.

Cuối cùng là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc (Mã số thuế: 0303159399), đại diện bởi ông Vũ Thái Hoàng. Hoàng Thiên Lộc cũng không hề kém cạnh khi từng "thắng lớn" tại các gói thầu thiết bị giáo dục tại Bà Rịa - Vũng Tàu, minh chứng cho năng lực thực hiện các hợp đồng tương tự.

Góc nhìn chuyên gia và tính khách quan

Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ đơn thuần là nhìn vào con số chào giá thấp nhất. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các quy định mới nhất tại Luật 90/2025, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải đảm bảo nguyên tắc công bằng. Nếu nhà thầu chào giá thấp nhưng không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi hoặc có lịch sử thực hiện hợp đồng không tốt, Bên mời thầu có quyền loại bỏ để đảm bảo lợi ích cao nhất cho ngân sách nhà nước."

Thực tế, tại gói thầu IB2500600937, khoảng cách giá giữa đơn vị thấp nhất và cao nhất lên tới gần 1 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi tổ chuyên gia giúp việc cho Ban Quản lý dự án huyện Nhà Bè phải làm việc hết sức thận trọng. Liệu mức giá "hời" của Mai Xuân có đi kèm với chất lượng thiết bị đạt chuẩn như yêu cầu trong E-HSMT? Hay sự ổn định của Gia Bảo A.B và Hoàng Thiên Lộc sẽ được ưu tiên?

Dự án sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Văn Lương là một công trình dân sinh trọng điểm của huyện Nhà Bè. Việc đấu thầu công khai qua mạng và có sự tham gia của 3 nhà thầu năng lực là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của dự án. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang chờ đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu thực sự thuyết phục, nơi mà giá trị đồng tiền đi đôi với chất lượng giáo dục cho con em địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết quả đánh giá E-HSDT và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè.