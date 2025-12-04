Công ty Trường Phát trúng thầu tại VAECO: Giảm giá sâu hơn 1,1 tỷ đồng, năng lực ra sao?

Trúng gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng tại VAECO với giá thấp hơn dự toán tới 22% (hơn 1,1 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Trường Phát đang nhận được sự quan tâm lớn về phương án thi công để đảm bảo chất lượng khi "bỏ rẻ" sâu so với các đối thủ.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đã ban hành Quyết định số 2522/QĐ-CTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công sửa chữa, thay thế đèn chiếu sáng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng trong Hangar số 2 tại Nội Bài" (Mã TBMT: IB2500421994).

Quyết định số 2522/QĐ-CTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công sửa chữa, thay thế đèn chiếu sáng. Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Trường Phát (có địa chỉ tại Xã Sóc Sơn, Hà Nội). Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.080.000.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 50 ngày.

Đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 5.231.175.948 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu, Công ty Trường Phát đã chào giá thấp hơn dự toán tới 1.151.175.948 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 22%.

Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng và nhân công năm 2025 có nhiều biến động, việc một nhà thầu giảm giá tới hơn 20% cho một gói thầu xây lắp/thiết bị là con số rất đáng lưu tâm. Điều này đặt ra vấn đề về công tác lập dự toán của chủ đầu tư liệu đã sát với thị trường, hoặc nhà thầu trúng thầu có biện pháp thi công "đặc biệt" nào để đảm bảo lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình?

Đối thủ "tự thua" vì lỗi sơ đẳng

Tìm hiểu sâu hơn vào Báo cáo đánh giá E-HSDT (được Tổ chuyên gia lập và hoàn thành ngày 13/11/2025), gói thầu này thu hút 04 nhà thầu tham dự. Ngoài Công ty Trường Phát, còn có sự góp mặt của: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Đại Dương; Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất thiết bị chiếu sáng Việt Nhật; và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Nam Phú.

Kết quả đánh giá cho thấy bức tranh cạnh tranh khá "kỳ lạ". Trong khi Công ty Trường Phát và Công ty Đại Dương vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, thì hai nhà thầu còn lại bị loại bởi những lý do khó tin đối với các đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất thiết bị chiếu sáng Việt Nhật bị đánh giá không đạt về kỹ thuật do E-HSDT sơ sài đến mức khó hiểu: Không có đề xuất cho công tác tháo dỡ đèn, tủ điện; Không có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công; Không có phương án kiểm soát an ninh ra vào khu vực hạn chế sân bay; Không có biện pháp an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy... Việc một nhà thầu đi đấu thầu nhưng lại "quên" hầu hết các giải pháp kỹ thuật cốt lõi khiến dư luận không khỏi băn khoăn về mục đích tham dự thầu thực sự của đơn vị này.

Tương tự, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Nam Phú cũng bị loại ở bước kỹ thuật. Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu này có bản vẽ mặt bằng thi công nhưng "thể hiện không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với thiết kế được duyệt". Nghiêm trọng hơn, nhà thầu này còn không có cam kết giá trị bảo hành tối thiểu 5% giá trị hợp đồng, một điều kiện tiên quyết trong hồ sơ mời thầu.

Sau khi loại hai đối thủ trên, cuộc đua về giá chỉ còn lại giữa Trường Phát và Đại Dương. Với giá dự thầu 4.080.000.000 đồng, Công ty Trường Phát thấp hơn đối thủ khoảng 50 triệu đồng và trở thành nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong quá trình đánh giá, ngày 11/11/2025, Bên mời thầu đã phải yêu cầu Công ty Trường Phát bổ sung tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt (vị trí Chỉ huy trưởng công trường Nguyễn Văn Kiên). Sau đó nhà thầu đã bổ sung đạt yêu cầu.

Năm 2025 "bội thu" của Công ty Trường Phát

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Trường Phát (MST: 0107780063, thành lập năm 2017) do ông Vương Tuấn Linh làm đại diện pháp luật, đang có một năm hoạt động đầy sôi nổi.

Tính riêng trong năm 2025 (đến thời điểm tháng 11), nhà thầu này đã tham gia khoảng 16 gói thầu và được ghi nhận trúng tới 12 gói. Tỷ lệ trúng thầu áp đảo cho thấy năng lực hoặc "duyên" đấu thầu rất lớn của doanh nghiệp này.

Phân tích kỹ hơn về địa bàn hoạt động, Công ty Trường Phát trúng thầu chủ yếu tại khu vực Hà Nội, với các "bạn hàng" quen thuộc. Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), ngoài gói thầu Hangar số 2 vừa trúng, trong năm 2025, Trường Phát đã tham gia 7 gói và trúng 4 gói.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng là cái tên "nhẵn mặt" tại Sóc Sơn (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở). Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn, Trường Phát đã tham gia 8 gói thầu và trúng 4 gói. Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn, tỷ lệ này là tham gia 5 trúng 4.

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian ngắn đặt ra thách thức không nhỏ về bài toán phân bổ nguồn lực. Liệu Công ty Trường Phát có đảm bảo huy động đủ nhân sự, máy móc thiết bị để thi công đồng loạt các dự án, đặc biệt là khi vừa trúng gói thầu tại Hangar số 2 với mức giá giảm sâu kỷ lục?

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao là tín hiệu vui cho ngân sách, nhưng cũng cần sự giám sát chặt chẽ từ Chủ đầu tư để đảm bảo "tiền nào của nấy", tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp để trúng thầu rồi thi công kém chất lượng hoặc tìm cách phát sinh khối lượng sau này.

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.