Năm 2025 của Công ty Mai Sơn: Giải mã tần suất trúng thầu và những con số biết nói [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Mai Sơn trúng ít nhất 18 gói thầu tại TP HCM. Tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" là những chỉ dấu đáng chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn trên bản đồ đấu thầu công tại khu vực Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Việc hệ thống hóa dữ liệu các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng được đã làm lộ diện một quy luật đáng quan ngại: Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt mức rất thấp, nhiều gói thầu chỉ mang tính tượng trưng.

18 gói thầu và tổng giá trị ấn tượng

Hệ thống hóa dữ liệu từ các tài liệu thu thập được, chỉ tính riêng trong năm 2025 (từ tháng 1/2025 đến tháng 11/2025), Công ty Mai Sơn đã được ghi nhận trúng ít nhất 18 gói thầu xây lắp, bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh. Tổng giá trị của các gói thầu này lên tới xấp xỉ 80 tỷ đồng.

Đây là một con số ấn tượng, cho thấy năng lực tiếp cận và thực hiện dự án của Công ty Mai Sơn là rất đáng kể. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích từng gói thầu, nhiều chỉ số đã bộc lộ những điểm cần được làm rõ.

Phân tích chi tiết các gói thầu năm 2025

Hoạt động của Công ty Mai Sơn diễn ra xuyên suốt cả năm, tập trung chủ yếu tại Tân Uyên và các khu vực lân cận.

Giai đoạn đầu và giữa năm (Tháng 2 - Tháng 6/2025):

Trong giai đoạn này, Công ty Mai Sơn đã trúng ít nhất 8 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm đều ở mức rất thấp.

1. Ngày 18/02/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Vĩnh Tân. Giá trúng thầu: 1.642.937.805 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 0,86%. Gói thầu có 4 nhà thầu tham dự.

2. Ngày 10/04/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp (Dự án đường Trịnh Hoài Đức (ĐH 418)) tại UBND thành phố Tân Uyên. Giá trúng thầu: 1.713.365.190 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,52%. Gói thầu có 3 nhà thầu tham dự.

3. Ngày 11/04/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp. Giá trúng thầu: 1.471.072.544 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 0,93%.

4. Ngày 26/04/2025: Trúng Gói thầu Xây lắp tại UBND phường Khánh Bình. Giá trúng thầu: 1.807.320.604 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 0,09%. Gói thầu này chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

5. Ngày 23/05/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Khánh Bình. Giá trúng thầu: 3.329.921.831 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 0,75%.

6. Ngày 06/06/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây dựng tại TP Thủ Dầu Một (Liên danh). Giá trúng thầu: 36.722.918.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,09%.

7. Ngày 14/06/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây dựng tại UBND xã An Sơn (Chỉ định thầu rút gọn). Giá trúng thầu: 722.720.000 đồng.

8. Ngày 27/06/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Vĩnh Tân. Giá trúng thầu: 2.787.623.401 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,57%.

Giai đoạn cuối năm (Tháng 8 - Tháng 11/2025):

Đây là giai đoạn Công ty Mai Sơn hoạt động mạnh mẽ nhất, trúng liên tiếp 10 gói thầu.

9. Ngày 13/08/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp. Giá trúng thầu: 3.578.928.371 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,52%.

10.Ngày 08/10/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Tân Khánh. Giá trúng thầu: 6.411.730.773 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 0,98%.

11.Ngày 10/10/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Tân Khánh. Giá trúng thầu: 2.898.281.507 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,13%.

12.Ngày 07/11/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây lắp tại UBND phường Tân Khánh. Giá trúng thầu: 7.353.035.786 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,09%. Gói thầu này chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

13.Ngày 15/11/2025: Trúng Gói thầu Xây dựng tại UBND phường Tân Bình. Giá trúng thầu: 2.855.188.240 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 1,25%.

14.Ngày 18/11/2025: Trúng Gói thầu Thi công xây dựng (Dự án Tân Lập 40, Tân Lập 39) tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên. Giá trúng thầu: 5.570.898.743 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm: 2,13%.

Ngoài ra, còn 4 gói thầu khác được ghi nhận trúng thầu trong năm 2025.

Những con số biết nói: Tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" và sự cạnh tranh hạn chế

Phân tích 14 gói thầu có đầy đủ dữ liệu nêu trên cho thấy những chỉ dấu rõ ràng về hiệu quả kinh tế và mức độ cạnh tranh.

Về tỷ lệ tiết kiệm: Trong 14 gói thầu, có tới 12 gói có tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%. Cụ thể, có 5 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%. Gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất chỉ đạt 0,09%. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu này chỉ khoảng 1,1%. Đây là mức rất thấp so với kỳ vọng về hiệu quả của đấu thầu rộng rãi.

Về mức độ cạnh tranh: Dữ liệu cũng cho thấy mức độ cạnh tranh không cao. Trong 14 gói thầu phân tích, có 2 gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Các gói thầu còn lại chủ yếu chỉ có 2 đến 4 nhà thầu tham dự.

Khi Công ty Mai Sơn trượt thầu: Những điểm bất thường

Dữ liệu năm 2025 cũng ghi nhận những trường hợp Công ty Mai Sơn tham gia nhưng không trúng thầu tại chính địa bàn quen thuộc Tân Uyên. Điều đáng chú ý là lý do trượt thầu lại liên quan đến năng lực kinh nghiệm.

Ví dụ 1: Gói thầu Đường dẫn vào trường THCS Tân Hiệp (Mã TBMT: IB2500080431), do UBND thành phố Tân Uyên làm chủ đầu tư. Giá dự toán 3.510.393.695 đồng. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số KQ2500080431_2506101638 ngày 10/06/2025 do ông Đoàn Hồng Tươi ký, lý do Công ty Mai Sơn không trúng thầu là "Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm".

Ví dụ 2: Gói thầu Duy tu, sửa chữa các tuyến đường ĐT trên địa bàn thành phố (Mã TBMT: IB2500031176). Giá dự toán 5.620.726.127 đồng. Theo Quyết định số KQ2500031176_2505221908 ngày 23/05/2025, Công ty Mai Sơn tiếp tục bị loại với lý do tương tự.

Việc một nhà thầu vừa trúng các gói thầu quy mô tương tự (ví dụ gói thầu 5,6 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên), lại bị đánh giá là không đủ năng lực kinh nghiệm ở các gói thầu khác tại Tân Uyên trong cùng một khoảng thời gian là một điểm đáng chú ý. Điều này đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu hoặc vai trò của các đơn vị tư vấn khác nhau.

