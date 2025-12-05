Làm thế nào để bỏ thói quen mở điện thoại ngay sau khi thức dậy?

Dành thời gian tỉnh táo tự nhiên bằng cách tránh dùng điện thoại trong 15-20 phút đầu ngày để giảm căng thẳng, tăng năng lượng và cải thiện sức khỏe.

Nhiều người có thói quen vừa ngủ dậy đã với tay lấy điện thoại, lướt tin nhắn hay mạng xã hội như một phần quen thuộc của buổi sáng. Thế nhưng, thói quen tưởng chừng vô hại này lại khiến cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều kích thích khi chưa kịp hồi phục, từ ánh sáng xanh đến lượng thông tin dồn dập, âm thầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tăng căng thẳng và kích hoạt stress sớm

Khi vừa tỉnh dậy, não bộ cần thời gian chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Việc lập tức tiếp nhận thông tin, tin tức tiêu cực hoặc email công việc khiến cơ thể bị kích hoạt stress ngay đầu ngày.

Ánh sáng xanh làm rối loạn nhịp sinh học

Ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào mắt khi vừa tỉnh giấc có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, gây mệt mỏi, chóng mặt và giảm chất lượng giấc ngủ những ngày sau.

Giảm hiệu suất buổi sáng

Việc chỉ xem vài phút dễ biến thành 15–20 phút lướt mạng, khiến não bị xao nhãng và bỏ lỡ khoảng thời gian tỉnh táo nhất trong ngày.

Đau cổ – vai – gáy do tư thế xấu

Việc ngồi dựa hoặc nằm nghiêng trên giường khi cầm điện thoại khiến cổ phải chịu áp lực lớn, dễ gây đau mỏi vai gáy kéo dài.

Tăng nguy cơ lệ thuộc vào điện thoại

Việc ưu tiên điện thoại trước mọi hoạt động khác dễ tạo thành phản xạ nghiện thông tin. Cơ thể dần quen với việc phải kiểm tra điện thoại liên tục, khó rời thiết bị.

Tăng cảm giác tiêu cực, so sánh xã hội

Lướt mạng xã hội buổi sáng dễ khiến bạn tiếp xúc với hình ảnh, thông tin khiến bản thân vô thức so sánh. Điều này ảnh hưởng tâm trạng cả ngày, đặc biệt với người dễ lo âu hoặc tự ti.

Giảm khả năng kết nối thực tế

Khi chú ý vào điện thoại ngay khi thức dậy, bạn bỏ qua những tín hiệu cơ thể như đói, khát, căng cơ, cần vận động… Dần dần cơ thể bị ngó lơ, giảm sự nhạy cảm với nhu cầu tự nhiên.

Cản trở khả năng tập trung lâu dài

Thói quen được kích thích nhanh mỗi sáng khiến não khó duy trì sự tập trung sâu trong ngày. Người dùng dễ bị phân tán, suy nghĩ gián đoạn, khó làm việc cần sự tập trung cao.

Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần dài hạn

Tiếp nhận thông tin liên tục ngay khi thức dậy làm não bộ hình thành phản xạ nghiện kích thích, khiến tâm lý dễ lo âu, căng thẳng hoặc mệt mỏi kéo dài.

Gia tăng nguy cơ rối loạn thị giác

Nhìn chằm chằm vào màn hình khi mắt còn chưa thích nghi sau giấc ngủ lâu ngày có thể gây mỏi mắt, khô mắt và tăng nguy cơ suy giảm thị lực theo thời gian.

Ảnh hưởng tới tiêu hóa và nhịp sinh học ăn uống

Việc tập trung vào điện thoại trước khi ăn sáng hoặc uống nước khiến cơ thể bỏ lỡ tín hiệu đói, khát tự nhiên, làm rối loạn nhịp sinh học ăn uống và ảnh hưởng đến tiêu hóa về lâu dài.

Làm sao để bỏ thói quen này?

Bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản để hạn chế thói quen dùng điện thoại ngay khi thức dậy. Trước hết, hãy để điện thoại xa giường hoặc đặt ở bàn học, bàn làm việc để tránh với tay lấy máy theo phản xạ. Buổi sáng nên dành 5–10 phút để uống nước, giãn cơ và hít thở sâu giúp cơ thể tỉnh táo tự nhiên.

Chỉ nên kiểm tra điện thoại sau khi đã vệ sinh cá nhân hoặc ăn sáng để não có thời gian khởi động nhẹ nhàng. Ngoài ra, việc duy trì thói quen buổi sáng không công nghệ trong ít nhất 15–20 phút sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới tỉnh táo, cân bằng và ít bị xao nhãng hơn.