Giun ngoi lên mặt đất hàng loạt từng xảy ra ở đâu?

Giải mã

Giun ngoi lên mặt đất hàng loạt từng xảy ra ở đâu?

Ngày 1/12, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch (Quảng Trị) phát hiện hàng loạt giun đất trồi lên mặt đất và chết khô. Hiện tượng này từng xảy ra ở một số nơi.

Tâm Anh (TH)
Trong ngày 1/12, người dân ở thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ khi phát hiện hàng loạt giun đất trồi lên mặt đất, xuất hiện trên các lối đi bê tông và sân vườn. Ảnh: Người lao động.
Dưới ánh nắng Mặt trời, nhiều con giun chết khô quắt lại trên đoạn đường dài tạo nên cảnh tượng đáng sợ khiến một số người dân lo lắng, hoang mang. Ảnh: Người lao động.
Ông Trần Đình Chiến - Trưởng thôn Vịnh Sơn cho hay đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng hàng loạt giun đất trồi lên rồi chết khô ở địa phương. Do đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hiện tượng này. Ảnh: CTV/Vietnamnet.
Trước đó, một số nơi tại Việt Nam cũng ghi nhận hiện tượng hàng loạt giun đất trồi lên mặt đất. Gần đây nhất, trong 2 ngày liên tiếp (20 - 21/11), người dân bất ngờ chứng kiến hàng nghìn con giun đất trồi lên và bò dày đặc trên đường chạy bộ ở khuôn viên sân vận động phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Vietnamnet.
Nhiều người dân đi bộ tập thể dục phải đi chậm, quan sát kỹ từng bước để tránh bị té ngã vì dẫm lên những con giun bò lên mặt đất. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, dọn dẹp tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Vietnamnet.
Ngày 14/11 vừa qua, người dân tại một khu đô thị lớn ở phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ khi nhìn thấy hàng nghìn con giun đất trồi lên mặt đất, bò thành từng mảng dày đặc trên vỉa hè. Ảnh: Vietnamnet.
Đến trưa ngày hôm đó, trời nắng gắt nên phần lớn số giun bò lên mặt đất chết khô. Trong khi một số cư dân dùng điện thoại chụp ảnh, quay video về hiện tượng này, một vài người mang thùng và bao tải để gom giun mang về cho gia súc, gia cầm ăn. Ảnh: Vietnamnet.
Trong 2 ngày 5 - 6/10/2024, người dân trên địa bàn xã Thành Long, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) chứng kiến hiện tượng hàng loạt giun đất ngoi kín mặt ruộng dưa. Ảnh: tuyenquang.gov.vn.
Ngay khi có hiện tượng trên, cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu xác định là do người dân sử dụng phân gà ủ và túi nilon phủ luống ruộng dưa với số lượng lớn, mật độ dày đặc gây sinh nhiệt, giảm không khí trong đất khiến giun đất buộc phải ngoi lên mặt ruộng. Ảnh: CTV/baophapluat.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.
