Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị hóc nho xanh gây tắc nghẽn đường thở

Bệnh nhân lớn tuổi ở Cần Thơ gặp nguy hiểm khi hóc nho, được cấp cứu kịp thời bằng nội soi, nhấn mạnh cảnh báo về nguy cơ từ trái cây trơn, tròn.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân nghẹt thở nguy kịch do hóc nửa quả nho xanh, nhờ phản ứng nhanh và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp chuyên môn.

Bệnh nhân N.V.V., (sinh năm 1963), nhập viện điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân vô tình hóc nửa quả nho xanh, dẫn đến tắc nghẽn đường thở, khó thở dữ dội và nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp.

Ê-kíp Khoa Nội Tổng hợp do BSCKII. Triệu Anh Đệ phụ trách đã lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich nhưng không hiệu quả do dị vật trơn và kích thước lớn. Bệnh nhân nhanh chóng tím tái và ngưng thở.

Hình ảnh nội soi thấy được dị vật làm nghẽn đường thở. Ảnh BV/ Nguồn báo Cần Thơ

Ngay lập tức, các bác sĩ đặt nội khí quản cấp cứu, đảm bảo thông khí, duy trì oxy và ổn định tuần hoàn trước khi can thiệp chuyên sâu.

Sau hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ê-kíp nội soi phế quản do bác sĩ Phan Thanh Thông thực hiện đã tiến hành nội soi cấp cứu. Dị vật là nửa quả nho xanh bít hoàn toàn phế quản gốc trái. Bằng thao tác chính xác, bác sĩ đã gắp thành công dị vật, giải phóng đường thở và cứu bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nhờ xử trí kịp thời và phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hô hấp ổn định trở lại.

1-938.jpg
Các bác sĩ vui mừng vì cứu kịp bệnh nhân trong tình huống nguy kịch. Ảnh BV/ Nguồn báo Cần Thơ

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng lưu ý nguy cơ hóc dị vật trong lúc ăn uống, đặc biệt ở người lớn tuổi, người bệnh và trẻ em. Khi xảy ra sự cố, việc sơ cứu cần thực hiện đúng cách, tránh tự xử lý sai phương pháp có thể khiến bệnh nhân bị nguy hiểm. Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức là yếu tố then chốt để bảo toàn tính mạng.

Khi bị hóc dị vật, nếu người đó không thể ho hoặc nói được, bạn cần hành động ngay bằng cách vỗ lưng và ấn bụng (nghiệm pháp Heimlich) luân phiên. Đối với trẻ em, đặt trẻ nằm sấp trên tay và vỗ 5 cái vào lưng, sau đó lật ngửa lại để ấn ngực nếu trẻ vẫn còn khó thở. Đối với người lớn, đứng sau nạn nhân, vòng tay ôm lấy bụng và ấn mạnh 5 lần.

Nếu sau các bước này dị vật vẫn chưa ra ngoài hoặc nạn nhân ngừng thở, hãy gọi cấp cứu 115 ngay lập tức và bắt đầu hồi sức tim phổi (CPR). Thực hiện hồi sức tim phổi theo tỷ lệ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt cho đến khi nhân viên y tế đến.

Lưu ý, không dùng tay móc dị vật ra nếu bạn không nhìn thấy nó, vì có thể làm dị vật tụt sâu hơn.

