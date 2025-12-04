OpenAI kích hoạt “Mã đỏ”, dồn lực cứu ChatGPT

Hà Nội

Số hóa

CEO Sam Altman tuyên bố “Mã đỏ”, tạm hoãn nhiều dự án để tập trung cải thiện ChatGPT trước sức ép từ Google.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi thành lập.
CEO Sam Altman gửi bản ghi nhớ nội bộ khẩn cấp, tuyên bố “Mã đỏ”.
Nguyên nhân trực tiếp là sự xuất hiện của Gemini 3 do Google phát triển.
Gemini 3 vượt trội trong nhiều bài kiểm tra, đe dọa vị thế của ChatGPT.
Các đối thủ như Anthropic, Meta và xAI cũng tăng tốc phát triển mô hình AI.
Altman yêu cầu tạm hoãn nhiều dự án, tập trung toàn lực vào ChatGPT.
Mục tiêu là cải thiện tốc độ, độ chính xác, ổn định và khả năng cá nhân hóa.
OpenAI cũng nghiên cứu mô hình mới, được kỳ vọng là bước nhảy lớn sau GPT-4.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
