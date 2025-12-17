Công ty TNHH Trinh Mỹ bị xử phạt 146 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Trinh Mỹ bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 146 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị xử phạt.

Ngày 17/12, Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ (564 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP HCM). Lý do xử phạt do Công ty TNHH Trinh Mỹ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (sản phẩm Dermapeel Rejuvenate nhãn hàng Dermapeel, loại chai 7ml, Batch: D98600001CA, EXP: 2027.3.9 và sản phẩm Dermapeel Rejuvenate nhãn hàng Dermapeel, loại chai 7ml, Batch: D98600001CA, Exp: 2028.03.12);

Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt (sản phẩm Derma+ Soothing Mask nhãn hàng Derma+, loại hộp x 05 miếng (25ml/miếng), EXP 26.2.2028).

Với loạt sai phạm trên, Công ty TNHH Trinh Mỹ bị Sở Y tế TP HCM xử phạt số tiền 146 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm đầy đủ và có công thức không đúng hồ sơ công bố; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 267817/25/CBMP-QLD ngày 1/3/2025 do Cục Quản lý Dược cấp.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Sơn Châu (54 Lê Thị Hồng, phường Gò Vấp, TP HCM); Hộ kinh doanh Nhà thuốc số 62 (2/6C đường Bà Điểm 1, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, TP HCM) cũng vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt mỗi cơ sở 4 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa/Internet

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Minh Mẫn (số 4 Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc...