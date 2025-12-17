Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty TNHH Trinh Mỹ bị xử phạt 146 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Trinh Mỹ bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 146 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị xử phạt.

Bình Nguyên

Ngày 17/12, Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ (564 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP HCM). Lý do xử phạt do Công ty TNHH Trinh Mỹ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (sản phẩm Dermapeel Rejuvenate nhãn hàng Dermapeel, loại chai 7ml, Batch: D98600001CA, EXP: 2027.3.9 và sản phẩm Dermapeel Rejuvenate nhãn hàng Dermapeel, loại chai 7ml, Batch: D98600001CA, Exp: 2028.03.12);

Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt (sản phẩm Derma+ Soothing Mask nhãn hàng Derma+, loại hộp x 05 miếng (25ml/miếng), EXP 26.2.2028).

Với loạt sai phạm trên, Công ty TNHH Trinh Mỹ bị Sở Y tế TP HCM xử phạt số tiền 146 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm đầy đủ và có công thức không đúng hồ sơ công bố; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 267817/25/CBMP-QLD ngày 1/3/2025 do Cục Quản lý Dược cấp.

1.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Sơn Châu (54 Lê Thị Hồng, phường Gò Vấp, TP HCM); Hộ kinh doanh Nhà thuốc số 62 (2/6C đường Bà Điểm 1, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, TP HCM) cũng vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt mỗi cơ sở 4 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa/Internet

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Minh Mẫn (số 4 Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc...

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile bị phạt 70 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile (171 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận). Công ty dính loạt vi phạm gồm: Không niêm yết giá, biển hiệu thiếu thông tin, không lập hồ sơ bệnh án đúng chuẩn và không đảm bảo điều kiện hoạt động sau cấp phép. Công ty này còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ khám chữa bệnh.

Với các lỗi vi phạm trên, Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile bị phạt 70 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty TNHH Falm Asia bị phạt 38 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo y tế

Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Falm Asia vì nhiều hành vi vi phạm, yêu cầu tháo gỡ quảng cáo sai sự thật về chất lượng dịch vụ.

Ngày 5/11/2025, Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế TP HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3987/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Falm Asia (địa chỉ Số 50 đường số 20, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, TP HCM).

Theo nội dung quyết định, Công ty TNHH Falm Asia đã có nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh và quảng cáo y tế, cụ thể:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Biết gì về Công ty AI Medicall quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh 'chui'?

Công ty Một thành viên Dịch vụ AI Medicall liên tục dính sai phạm, bị Sở Y tế TP HCM xử phạt nhiều lần.

Mới đây, Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở Y tế TP HCM tiến hành xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ AI Medicall (địa chỉ 78 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP HCM) vì ngang nhiên quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp này còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Xem chi tiết

