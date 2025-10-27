Biết gì về Công ty AI Medicall quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh 'chui'?

Công ty Một thành viên Dịch vụ AI Medicall liên tục dính sai phạm, bị Sở Y tế TP HCM xử phạt nhiều lần.

Mới đây, Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở Y tế TP HCM tiến hành xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ AI Medicall (địa chỉ 78 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP HCM) vì ngang nhiên quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp này còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM đã ban hành Quyết định số 2908/QĐ-XPHC ngày 26/9/2025 xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall/Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall bị xử phạt. Trước đó, hồi tháng 10/2024, doanh nghiệp này từng bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM ban hành Quyết định số 537/QĐ-XPHC (ngày 24/10/2024) xử phạt hành chính số tiền 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng, vì cung cấp dịch vụ y tế không phép; Buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall có hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 6 điều 40 nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thông tin xử phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall của Thanh tra Sở Y tế TP HCM hồi tháng 10/2024- Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng ban hành Quyết định số 537/QĐ-XPHC ngày 24/10/2024 về việc xử phạt bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall, với số tiền 35 triệu đồng do khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 1 triệu đồng có được, do thực hiện hành vi vi phạm.

Ảnh CAND

Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall trụ sở tại số 78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1 (cũ), TP HCM, thành lập ngày 13/9/2023, người đại diện pháp luật là bà Chu Thị Hồng Phước. Ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Ngành nghề chính); Bán buôn thực phẩm; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.

Liên quan đến địa chỉ 78 Nguyễn Văn Thủ, vào đầu tháng 2/2024, Sở Y tế TP HCM đã phạt Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa da liễu Dr.Lad 135 triệu đồng. Phòng khám đã có hành vi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Phòng khám bị buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống trước đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall trùng khớp mã số thuế 0318041456 và địa chỉ đặt trụ sở với Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa da liễu DR.LAD. Có hay chăng AI Medicall Center và Phòng khám Chuyên khoa da liễu DR.LAD là “bình mới rượu cũ”?