Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị phạt 195 triệu đồng

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị xử phạt vì có nhiều hành vi vi phạm liên quan đến mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 552/QĐ-XPHC ngày 13/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á.

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á có địa chỉ trụ sở chính tại 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận (cũ), TP HCM đã thực hiện loạt hành vi vi phạm hành chính.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á - Ảnh chụp màn hình

Hành vi thứ nhất: Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm Queendoes Rhea Serum (số tiếp nhận Phiếu công bố 241190/24/CBMP-QLD cấp ngày 27/6/2024); Sản phẩm Renewing concentrate (số tiếp nhận Phiếu công bố 232960/24/CBMP-QLD cấp ngày 16/4/2024).

Hành vi thứ 2: Nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đối với 19 sản phẩm mỹ phẩm, gồm: Dermal Hyaluron Booster Concentrate; Dermal Hyaluron 3 Filler Concentrate; Queendoes Essential PDRN Serum; The Sin House Wrinkle Collagen Toner; The Skin House Wrinkle System Cream; The Skin House Crystal Whitening Plus Serum; Renewing Face Cream; Restorative Concentrate; Matrix Repair Concentrate; Queendoes Rhea Serum; Progressive Age Care Serum; Progressive Age Care Serum; DR.IASO Triple-M Hydrating Cream; Renewing concentrate; Dermal Mimic Lift Concentrate; Anti-Stress Cure; Dr.IASO AC Booster; AHCare30%; Dermal Lift Repair Concentrate.

Danh mục các sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á/ Ảnh chụp màn hình

Hành vi thứ 3: Kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm, gồm: Renewing concentrate; Dermal Hyaluron 3 Filler Concentrate; The Skin House Crystal Whitening Plus Serum; Dermal Lift Repair Concentrate; Dermal Hyaluron Booster Concentrate.

Hành vi thứ 4: Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phẩm Blemish Control.

Ảnh minh họa/Internet

Các tình tiết tăng nặng: Hành vi nhất là có 2 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra; Hành vi số 2 có hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm; Hành vi thứ 3 có 5 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra...



Với loạt hành vi vi phạm và áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền là 195 triệu đồng. Trong đó hành vi vi phạm thứ nhất xử phạt 75 triệu đồng, hành vi vi phạm thứ 2 xử phạt là 50 triệu đồng, hành vi vi phạm thứ 3 và thứ 4 đều bị xử phạt 35 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, còn buộc tiêu hủy 02 sản phẩm mỹ phẩm: Queendoes Rhea Serum, Renewing concentrate vi phạm.

Buộc thu hồi hàng hóa và buộc loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về 19 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên. Buộc nộp lại số tiền 91,374 triệu đồng đã xuất bán.

Buộc cải chính thông tin đăng tại website của công ty theo nội dung đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho ông Bùi Minh Hào, Giám đốc Công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/6/2025 Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 306/QĐQLD thu hồi 20 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với Hồ sơ công bố, mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, trong đó có 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vi phạm về nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa; 5 số tiếp nhận Phiếu công bố này có hành vi vi phạm khác...