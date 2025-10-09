Hà Nội

Sống Khỏe

Hộ kinh doanh Bác sĩ Thu bị xử phạt 45 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa xử phạt 45 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 3 tháng đối với Hộ kinh doanh Bác sĩ Thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa công bố Quyết định 2905/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Bác sĩ Thu, địa chỉ kinh doanh 108/1A đường số 6, khu phố 2, phường Linh Xuân, TP HCM có hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

11-5482.jpg
Sở Y tế TP HCM vừa công bố Quyết định xử phạt đối với Hộ kinh doanh Bác sĩ Thu.

Với sai phạm trên, Hộ kinh doanh Bác sĩ Thu bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 45 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, hộ kinh doanh này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

#xử phạt hành chính #tước giấy phép hoạt động #Hộ kinh doanh Bác sĩ Thu

