Hoạt động không phép, Hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Janghee vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh thẩm mỹ viện Janghee do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP HCM công khai Quyết định xử phạt ﻿đối với Hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Janghee/ Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Janghee (số 65 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa) cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Với 2 sai phạm trên, Hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Janghee bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Ảnh minh họa/Internet

Ngoài ra, bà Trần Thị Thu Trang của hộ kinh doanh này cũng bị phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.