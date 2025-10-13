Do hành vi quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động, Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall (78 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) đã bị phạt 80 triệu đồng, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo không phép.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall bị phạt 80 triệu đồng, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo không phép/ Ảnh CAND

Trước đó, cuối tháng 10/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ AI Medicall từng bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 120 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 4,5 tháng vì hành vi vi phạm tương tự kể trên. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (nhân viên tại đây) có hành vi khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề cũng bị phạt 35 triệu đồng.

Liên quan đến địa chỉ 78 Nguyễn Văn Thủ, vào đầu tháng 2/2024, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phạt Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa da liễu Dr.Lad 135 triệu đồng. Phòng khám đã có hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh...

Mới đây, Sở Y tế TP HCM cũng đã công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Lucy Beauty Center (59/2A1 Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh) với số tiền 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng. Do cơ sở này đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Lucy Beauty Center 90 triệu

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh AIG Beauty Center (tầng 3 số 78 Nguyễn Văn Thủ phường Tân Định, TP HCM) cũng vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở 4,5 tháng.

Lý do xử phạt do Hộ kinh doanh AIG Beauty Center sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Hàng loạt cơ sở y tế hoạt động không phép, vượt quá phạm vi chuyên môn, không chứng chỉ hành nghề hoặc quảng cáo sai sự thật... liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt trên địa bàn TP HCM gần đây, không chỉ phản ánh tình trạng coi thường quy định pháp luật của một số cá nhân, tổ chức mà còn cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp tính mạng con người vì lợi nhuận. Điều đáng lo ngại hơn là khách hàng phần lớn vì thiếu thông tin, cả tin hoặc vì chi phí rẻ, đã tự đặt mình vào tình thế đầy rủi ro, nơi mà một tai biến nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.