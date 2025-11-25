Công ty Sài Gòn trúng gói suất ăn sinh viên hơn 12 tỷ tại ĐH Mở TP HCM

Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn trúng gói thầu cung cấp suất ăn sinh viên tại cơ sở Long Bình Tân của trường ĐH Mở TP HCM với giá 12.659.760.000 đồng.

Theo đó, gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn sinh viên tại cơ sở Long Bình Tân với dự toán 12.710.399.040 đồng do Trường Đại học Mở TP HCM phê duyệt tại Quyết định 1955/QĐ-ĐHM ngày 10/09/2025.

Gói thầu cung cấp suất ăn sinh viên tại cơ sở Long Bình Tân có giá 12.659.760.000 đồng; ngày 29/09/2025 Trường Đại học Mở TP HCM đã phê duyệt Quyết định 2093/QĐ-ĐHM cho Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn trúng thầu với giá 12.659.760.000 đồng (tiết kiệm 0 đồng) thực hiện trong 1 năm. Hình thức lựa chọn nhà thầu “Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt”.

Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn có địa chỉ tại Phường Phú Lợi, TP HCM; đã trúng 3/4 gói thầu chủ yếu cung cấp suất ăn sinh viên tại cơ sở Long Bình Tân của Trường Đại học Mở TP HCM với tổng giá trị trúng thầu 33.637.410.000 đồng (toàn bộ trúng độc lập).

Từ năm 2023 – 2024, công ty đã trúng 2 gói cung cấp suất ăn do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại T.A.T mời thầu:

Nguồn: MSC

Gói thầu Cung cấp suất ăn sinh viên tại cơ sở Long Bình Tân có giá 12.152.400.000 đồng; ngày 26/09/2024, Trường Đại học Mở TP HCM đã phê duyệt cho Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn trúng với giá 11.512.800.000 đồng. 2 đối thủ Công ty TNHH Dịch vụ Suất ăn Hương Việt, Công ty TNHH Thực phẩm Hiệp Phát bị loại với lý do “kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm không đạt”.

Năm 2023, tại Gói thầu số 1: Cung cấp suất ăn sinh viên tại cơ sở Long Bình Tân có giá 9.963.000.000 đồng, Trường Đại học Mở TP HCM đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn trúng thầu với giá 9.464.850.000 đồng thực hiện trong 350 ngày.