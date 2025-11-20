Công ty Kỹ thuật Môi trường Việt An: Trúng 40 gói thầu trong 10 tháng?

Vừa trúng gói thầu hơn 6,5 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An tiếp tục gây chú ý với tần suất tham gia 82 gói thầu trong năm 2025.

Ngày 24/10/2025, ông Nguyễn Bảo Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, đã ký Quyết định số 2565/QĐ-CNLA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác (Mã TBMT: IB2500392301-00).

Quyết định số 2565/QĐ-CNLA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc giám sát trực tuyến chất lượng nguồn nước khai thác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, sử dụng nguồn vốn của công ty, có giá được duyệt là 7.483.209.000 đồng.

Gói thầu tiết kiệm hơn 975 triệu đồng

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/09/2025, gói thầu có 2 nhà thầu tham dự.

Nhà thầu thứ nhất là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (Mã số doanh nghiệp: 0310524109), có giá dự thầu là 6.507.519.520 đồng.

Nhà thầu thứ hai là Công ty Cổ phần Công nghệ Bách Việt (Mã số doanh nghiệp: 0304852084), có giá dự thầu là 7.019.012.000 đồng.

Gói thầu được đánh giá bởi Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Sài Gòn (Tư vấn). Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 10/10/2025, cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo đánh giá là tại mục thuyết minh (4.b), Tổ chuyên gia (gồm ông Hoàng Việt Phú và bà Hà Thị Tốt) ban đầu ghi nhận: "Nhà thầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An: Yêu cầu kỹ thuật nhà thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT".

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ tại mục 4.c) rằng, Bên mời thầu đã yêu cầu làm rõ E-HSDT (văn bản số 2418/CNLA-KHĐT ngày 06/10/2025) và nhà thầu Việt An đã có văn bản trả lời làm rõ (số 0810/25/CV-VAE ngày 08/10/2025). Sau quá trình làm rõ, E-HSDT của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An được kết luận "Đạt" yêu cầu về kỹ thuật.

Do áp dụng phương pháp "giá thấp nhất", Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An được xếp hạng 1. Công ty Cổ phần Công nghệ Bách Việt xếp hạng 2 và bị loại với lý do "có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu".

Với giá trúng thầu là 6.507.519.520 đồng, gói thầu đã đạt tỷ lệ tiết kiệm 975.689.480 đồng, tương đương 13,04% so với giá gói thầu.

Nhà thầu trúng thầu và "cơn bão" 82 gói thầu năm 2025

Nhà thầu trúng thầu, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An, có mã số doanh nghiệp 0310524109, do ông Nguyễn Hoài Thi làm Tổng giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 4E Đường Số 6, Khu Phố 1, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh.

Theo dữ liệu tổng hợp, đây là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu rất sôi nổi. Tính đến nay, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã tham gia 587 gói thầu, trong đó trúng 298 gói, trượt 234 gói, 29 gói chưa có kết quả và 26 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) được ghi nhận là hơn 2.450 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 18/11/2025), hoạt động của nhà thầu này gây chú ý lớn khi đã tham dự 82 gói thầu. Kết quả, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã được công bố trúng 40 gói, trượt 32 gói và 10 gói đang chờ kết quả.

Như vậy, trung bình mỗi tháng trong năm 2025, công ty này tham dự khoảng 8 gói thầu và trúng thầu khoảng 4 gói.

Việc trúng thầu với tần suất cao trên phạm vi cả nước đặt ra câu hỏi về năng lực thực thi của doanh nghiệp. Theo thông tin tự kê khai, công ty có 245 nhân viên. Việc một nhà thầu trúng hàng chục gói thầu trong thời gian ngắn làm dấy lên quan ngại về khả năng đảm bảo nguồn lực (nhân sự, tài chính, thiết bị) để thực hiện đồng thời các dự án, nhằm đáp ứng tiến độ và chất lượng công trình như đã cam kết trong E-HSDT.

Điều 16, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu là "Nhà thầu... không bảo đảm năng lực, kinh nghiệm khi tham dự thầu". Đồng thời, Điều 89 của Luật này cũng quy định rõ về việc gian lận, bao gồm "Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu... nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào".

Vai trò của các chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị tư vấn trong việc thẩm định, đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu là vô cùng quan trọng, đặc biệt là việc kiểm tra, đối chiếu các cam kết về nhân sự, thiết bị... để đảm bảo nhà thầu không sử dụng một bộ hồ sơ năng lực để tham dự và trúng nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm, ảnh hưởng đến chất lượng công trình sử dụng vốn nhà nước và doanh nghiệp.