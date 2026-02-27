Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và đảm bảo tính công khai minh bạch trong đấu thầu là yêu cầu cấp thiết được quy định tại Luật Đấu thầu 2023.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự phát triển của Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam trong hơn hai thập kỷ qua là minh chứng cho năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và quảng cáo nghệ thuật. Tuy nhiên, từ những con số "biết nói" trong lịch sử đấu thầu, câu chuyện về hiệu quả kinh tế và tính minh bạch vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 1,67% cho hơn 60 gói thầu đã trúng, dư luận có quyền đặt câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực sự trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia. Đặc biệt là tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn vừa được triển khai đầu năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, khi giá trúng thầu sát nút giá dự toán.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là yếu tố then chốt. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cần được giải trình rõ ràng về tính cấp bách hoặc tính đặc thù mà các hình thức đấu thầu rộng rãi khác không đáp ứng được. Căn cứ vào Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành, các gói thầu duy tu, sửa chữa có giá trị dưới hạn mức quy định đối với nguồn vốn chi thường xuyên hoàn toàn có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Qua xem xét hồ sơ, các chủ đầu tư tại Cần Thơ đã thực hiện đúng thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Điều này cho thấy tính tuân thủ pháp luật nghiêm túc trong công tác quản lý đầu tư công tại địa phương. Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ vừa thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15, việc quản lý đầu tư công tại các phường mới như phường Ninh Kiều hay phường Cái Răng càng cần sự gương mẫu và minh bạch tuyệt đối để tạo niềm tin trong nhân dân".

Ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết các dự án chỉnh trang đô thị mà Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam thực hiện đều có ý nghĩa quan trọng về mặt mỹ quan và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng đúng hạn mức và đúng đối tượng chỉ định thầu giúp các cơ quan quản lý nhà nước linh hoạt hơn trong việc xử lý các nhiệm vụ cấp bách. "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi 2025 đã tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ. Khi quy trình thực hiện đầy đủ các bước từ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến biên bản thương thảo và quyết định kết quả, tính minh bạch luôn được đề cao"

Ở góc nhìn xây dựng, chuyên gia Đào Giang chia sẻ: "Chúng ta cần khuyến khích các doanh nghiệp địa phương phát triển, nhưng sự phát triển đó phải dựa trên nền tảng năng lực thực sự và sự sòng phẳng trong đấu thầu. Một nhà thầu đủ mạnh sẽ không ngại đấu thầu rộng rãi để khẳng định vị thế của mình".

Khép lại vệt bài về Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn gửi đi thông điệp về việc thượng tôn pháp luật trong hoạt động đầu tư công. Sự minh bạch không chỉ bảo vệ nguồn vốn ngân sách mà còn là đòn bẩy để các doanh nghiệp chân chính phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh công bằng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.