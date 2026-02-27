Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Minh bạch đấu thầu: Bài học về trách nhiệm giải trình từ các gói thầu tiết kiệm thấp [Kỳ 3]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và đảm bảo tính công khai minh bạch trong đấu thầu là yêu cầu cấp thiết được quy định tại Luật Đấu thầu 2023.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự phát triển của Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam trong hơn hai thập kỷ qua là minh chứng cho năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và quảng cáo nghệ thuật. Tuy nhiên, từ những con số "biết nói" trong lịch sử đấu thầu, câu chuyện về hiệu quả kinh tế và tính minh bạch vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 1,67% cho hơn 60 gói thầu đã trúng, dư luận có quyền đặt câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực sự trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia. Đặc biệt là tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn vừa được triển khai đầu năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, khi giá trúng thầu sát nút giá dự toán.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là yếu tố then chốt. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cần được giải trình rõ ràng về tính cấp bách hoặc tính đặc thù mà các hình thức đấu thầu rộng rãi khác không đáp ứng được. Căn cứ vào Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành, các gói thầu duy tu, sửa chữa có giá trị dưới hạn mức quy định đối với nguồn vốn chi thường xuyên hoàn toàn có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Qua xem xét hồ sơ, các chủ đầu tư tại Cần Thơ đã thực hiện đúng thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Điều này cho thấy tính tuân thủ pháp luật nghiêm túc trong công tác quản lý đầu tư công tại địa phương. Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ vừa thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15, việc quản lý đầu tư công tại các phường mới như phường Ninh Kiều hay phường Cái Răng càng cần sự gương mẫu và minh bạch tuyệt đối để tạo niềm tin trong nhân dân".

Ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết các dự án chỉnh trang đô thị mà Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam thực hiện đều có ý nghĩa quan trọng về mặt mỹ quan và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng đúng hạn mức và đúng đối tượng chỉ định thầu giúp các cơ quan quản lý nhà nước linh hoạt hơn trong việc xử lý các nhiệm vụ cấp bách. "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi 2025 đã tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ. Khi quy trình thực hiện đầy đủ các bước từ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến biên bản thương thảo và quyết định kết quả, tính minh bạch luôn được đề cao"

Ở góc nhìn xây dựng, chuyên gia Đào Giang chia sẻ: "Chúng ta cần khuyến khích các doanh nghiệp địa phương phát triển, nhưng sự phát triển đó phải dựa trên nền tảng năng lực thực sự và sự sòng phẳng trong đấu thầu. Một nhà thầu đủ mạnh sẽ không ngại đấu thầu rộng rãi để khẳng định vị thế của mình".

Khép lại vệt bài về Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn gửi đi thông điệp về việc thượng tôn pháp luật trong hoạt động đầu tư công. Sự minh bạch không chỉ bảo vệ nguồn vốn ngân sách mà còn là đòn bẩy để các doanh nghiệp chân chính phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh công bằng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Công ty Huy Nam #quản lý đầu tư #Cần Thơ #chỉ định thầu #đầu tư công #minh bạch đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam trúng thầu dày đặc tại Cần Thơ [Kỳ 1]

Chỉ trong những ngày đầu tháng 2/2026, Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam đã liên tiếp được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu thi công xây dựng chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay từ đầu năm 2026, Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam (địa chỉ tại Khu Nhà Ở Nam Long, phường Cái Răng, Cần Thơ) đã liên tục nhận được "tin vui" từ các đơn vị quản lý hạ tầng và xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp có bề dày hoạt động hơn 20 năm này đang thể hiện sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thi công xây dựng và chiếu sáng công cộng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ký ban hành vào tháng 2/2026. Cụ thể, ngày 09/02/2026, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 190/QĐ-SXD phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, duy tu sửa chữa và chỉnh trang đô thị đường 2 tháng 9, đoạn từ trạm thu phí đến nút giao IC3, phường Hưng Phú và phường Cái Răng (giai đoạn 1). Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam đã được chỉ định thực hiện gói thầu này với giá 1.629.326.000 đồng. Đây là gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn chi khác còn lại của ngân sách thành phố năm 2026, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam: Sân chơi riêng tại thị xã Bình Minh? [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam không chỉ "phủ sóng" tại Cần Thơ mà còn có lịch sử trúng thầu tuyệt đối tại một số bên mời thầu khu vực miền Tây.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí và Quảng cáo Huy Nam (MST: 1800606715), quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một lịch sử đấu thầu rất đáng nể với tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 87%. Trong số 69 gói thầu tham gia, nhà thầu này đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu 60 gói, với tổng giá trị tích lũy đạt con số hơn 104 tỷ đồng.

Đặc biệt, "địa bàn" hoạt động sôi nổi nhất của nhà thầu này phải kể đến Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã Bình Minh cũ, tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu cho thấy, Huy Nam đã tham gia 12 gói thầu tại đây và trúng cả 12 gói (tỷ lệ thắng 100%) với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng. Hầu hết các gói thầu này đều liên quan đến thi công xây dựng công trình, trang trí ánh sáng đô thị với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thường thấp, đạt trung bình 98,73% so với giá dự toán.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Minh Tường Phát "phủ sóng" loạt gói thầu thiết bị trường học tại Đồng Tháp [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát đã liên tiếp được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục với giá trị hàng tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MSDN: 1200730277; trụ sở tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đang trở thành cái tên "quen thuộc" tại các gói thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 và khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp làm Chủ đầu tư.

Điển hình nhất là tại gói thầu "Trang thiết bị phục vụ giảng dạy" thuộc dự án Trường THCS Tân Hội Đông. Tại gói thầu này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 đã phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát trúng thầu với giá 2.062.424.000 đồng theo Quyết định số 116/QĐ-BQLDAKV3 ngày 13/02/2026 do Phó Giám đốc Lê Công Tạo ký. So với giá gói thầu 2.127.661.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3,06%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới