Đức Hòa: Lộ diện nhà thầu thực hiện dự án đường nội đồng ấp Bình Thủy

Tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa cũ, công tác nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn đang được đẩy mạnh nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản của người dân. Mới đây, Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án Sửa chữa đường ra cánh đồng lúa ấp Bình Thủy (đoạn từ Kênh Hóc Thơm đến Kênh Cò Ráng). Kết quả cuối cùng ghi nhận sự thắng thế của một doanh nghiệp quen thuộc tại địa phương trong lĩnh vực tư vấn và xây lắp.

Cuộc đua tam mã tại gói thầu sửa chữa đường ấp Bình Thủy

Theo hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-BQLDA ngày 09/01/2026, gói thầu xây lắp này có giá dự toán là 2.611.065.051 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tại thời điểm đóng thầu, hệ thống ghi nhận có 03 đơn vị tham gia nộp hồ sơ, bao gồm: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Thuận Phát dự thầu với giá 2.534.532.400 đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tín Thành Long An dự thầu với giá 2.561.020.934 đồng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Sản xuất và Dịch vụ Quốc Khánh dự thầu với giá 2.219.971.346 đồng. Việc có nhiều nhà thầu tham gia cho thấy tính cạnh tranh và minh bạch trong công tác đấu thầu tại đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa.

Soi chiếu từ báo cáo đánh giá E-HSDT

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 01-1/2026/BCĐG-HT do Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh thực hiện, hồ sơ của các nhà thầu đã trải qua các bước đánh giá nghiêm ngặt về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tín Thành Long An đã dừng bước ở bước đánh giá năng lực kinh nghiệm: Hợp đồng tương tự nhà thầu không đáp ứng yêu cầu ít nhất một công trình có giá trị là 1.310.000.000 đồng và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 2.620.000.000 đồng. Vì vậy Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh đã gửi Công văn số 03.02/CV-2026 ngày 03/02/2026 và Công văn số 46 ngày 04/02/2026 của Ban Quản lý dự án xã Hiệp Hòa v/v Yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có trả lời làm rõ E-HSDT tuy nhiên không cung cấp tài liệu chứng minh. Không đáp ứng yêu cầu tại Tiêu chuẩn 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Sản xuất và Dịch vụ Quốc Khánh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Thuận Phát đều vượt qua được tính hợp lệ của E-HSDT, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Nhưng nếu xét về giá thì Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Sản xuất và Dịch vụ Quốc Khánh có giá dự thầu xếp thứ nhất là nhà thầu có cơ hội trúng thầu cao nhưng lại dừng bước ở khâu đối chiếu tài liệu gốc.

Việc đối chiếu không thành công đã nhường lại cơ hội cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Thuận Phát là đơn vị có giá xếp hạng thứ hai. Đáng chú ý, trong phần đánh giá về năng lực, nhà thầu Minh Thuận Phát được ghi nhận có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công theo đúng yêu cầu của E-HSMT. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp này vượt qua các đối thủ khác để giành quyền thực hiện dự án.

Ngày 12/02/2026 tại quyết định số 56/QĐ-BQLDA, Ban Quản lý Dự án xã Hiệp Hòa đã chính thức phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Thuận Phát với giá 2.534.532.400 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, mức tiết kiệm cho ngân sách đạt hơn 76 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,93%.

Quyết định số 56/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hướng tới hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 56/QĐ-BQLDA ngày 12/02/2026 là bước pháp lý cuối cùng để khởi động dự án. Tuy nhiên, để dự án đạt được mục tiêu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế, vai trò giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát trong 90 ngày thi công tới đây là vô cùng quan trọng.

Việc thực hiện đúng các quy định về hợp đồng trọn gói và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình sửa chữa tuyến đường từ Kênh Hóc Thơm đến Kênh Cò Ráng sẽ là minh chứng rõ nhất cho năng lực thực sự của nhà thầu Minh Thuận Phát. Đồng thời, đây cũng là cách để các bên liên quan thực hiện trách nhiệm giải trình trước nhân dân địa phương về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn bổ sung có mục tiêu năm 2025.