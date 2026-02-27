Đồng Nai: Công ty Đạt Thành Nguyên trúng gói thầu xây dựng tại Bình Lộc

Dù thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu xây dựng nhà ăn tại phường Bình Lộc (Đồng Nai) vẫn ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn dưới 1%.

Vừa qua, ông Lê Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc (Đồng Nai) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 thuộc công trình Xây mới nhà ăn UBND phường Bình Lộc. Đáng chú ý, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là một cái tên không hề xa lạ trong giới đấu thầu địa phương: Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thành Nguyên.

Nguồn MSC

Tiết kiệm ngân sách dưới 1%

Theo Quyết định số 43/QĐ-KTHTĐT ngày 10/02/2026, Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thành Nguyên được chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 04 (Xây dựng công trình) với giá trúng thầu là 1.980.300.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.998.230.463 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách phường Bình Lộc vào khoảng 17,9 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,89%.

Dự án này sử dụng 100% vốn ngân sách phường (vốn đầu tư công). Trong bối cảnh phường Bình Lộc vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15, việc triển khai các hạng mục cơ sở hạ tầng là cần thiết. Tuy nhiên, tỉ lệ tiết kiệm tại gói thầu này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn đầu tư công tại địa phương.

Chân dung nhà thầu "quen" tại Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thành Nguyên có trụ sở tại phường Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Thái Nguyên làm đại diện pháp luật. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy đây là một doanh nghiệp có năng lực "đáng nể" khi tham gia 34 gói thầu thì đã trúng tới 32 gói.

Phần lớn các gói thầu nhà thầu này giành được đều có chung một kịch bản: Trúng thầu sát giá dự toán. Điển hình như gói thầu số 10 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Khánh hay các dự án tại Ban Quản lý dự án TP. Long Khánh. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường duy trì ở mức thấp, khoảng hơn 1%. Việc liên tiếp được chỉ định thầu tại các gói thầu xây lắp quy mô dưới 2 tỷ đồng cho thấy sự tín nhiệm lớn từ phía các chủ đầu tư tại Đồng Nai dành cho doanh nghiệp này.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Phân tích về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn với gói thầu xây lắp dưới 2 tỷ đồng thuộc dự án để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, Điều 80 của Nghị định 214 cũng nhấn mạnh chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả kinh tế. Khi tỉ lệ tiết kiệm quá thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu và giá trị thương thảo cần được coi trọng để bảo vệ dòng vốn ngân sách."

Thông tư 79/2025/TT-BTC mới nhất của Bộ Tài chính đã quy định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin và tính minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc về chủ đầu tư. Với những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp như tại phường Bình Lộc, các cơ quan giám sát cần vào cuộc để làm rõ tính khách quan và hiệu quả thực tế của dự án.