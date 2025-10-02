Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Hoàng Yến bị xử phạt 100 triệu đồng

Do vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dược - mỹ phẩm, Công ty Hoàng Yến vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 100 triệu đồng.

Bình Nguyên

Ngày 1/10/2025, Sở Y tế TP HCM vừa công bố quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Yến (218/1 An Dương Vương, phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 100 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật nhưng không quá 24 tháng.

﻿1-2410.jpg
Sở Y tế TP HCM công bố mức xử phạt đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Yến/Ảnh chụp màn hình

Cùng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Gia Hưng (nay là Gian Q9, số 40 Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 15 triệu đồng.

Lý do xử phạt do mở rộng kho bảo quản trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật.

