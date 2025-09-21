Phòng khám Đa khoa Đà Lạt bị phạt gần 100 triệu, tước giấy phép 3 tháng

Phòng khám Đa khoa Đà Lạt vừa bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt gần 100 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng.

Theo báo SKĐS, ngày 21/9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động của Phòng khám Đa khoa Đà Lạt, do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Trước đó, vào ngày 25/8, người dân có đơn phản ánh sai phạm của Phòng khám Đa khoa Đà Lạt trong hoạt động khám, chữa bệnh. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng khám này tại địa chỉ tại số 59 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, trực thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng khám có nhiều sai phạm như: Không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Phòng khám Đa khoa Đà Lạt bị xử phạt gần 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng. ẢnhTG/ Nguồn SKĐS

Từ cơ sở trên, Sở Y tế Lâm Đồng đã xử phạt hành chính Phòng khám Đa khoa Đà Lạt 94 triệu đồng do vi phạm trong hành nghề hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.

Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong 2 tháng.

Sở Y tế Lâm Đồng cũng có văn bản gửi UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt để chỉ đạo công an phường và các phòng ban liên quan giám sát hoạt động của phòng khám này. Nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm.

Trong hoạt động y tế, việc khám chữa bệnh chỉ được thực hiện trong phạm vi hành nghề và phạm vi hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cho phép nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh cũng như tính minh bạch của hệ thống y tế. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian qua, nhiều bác sĩ, phòng khám thực hiện khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, gây ra nhiều rủi ro cho người bệnh và vi phạm quy định pháp luật. Việc cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP và bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Cơ quan y tế khuyến cáo, người dân khi lựa chọn cơ sở y tế để sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ… phải tìm hiểu và kiểm chứng thông tin trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Người dân có thể tra cứu thông tin cơ sở khám chữa bệnh theo địa chỉ “https://tracuu.khambenh.gov.vn”.

Khi phát hiện cơ sở y tế hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh, người dân hãy liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế địa phương để được xử lý, hoặc cung cấp thông tin cho Thanh tra Sở Y tế để cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.