Công ty Dược phẩm Trúc Anh và Dược Hy Vọng bị xử phạt tổng gần 100 triệu

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Công ty Trúc Anh và Dược Hy Vọng do bán thuốc trái phép, không rõ nguồn gốc, vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 17/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Trúc Anh (Gian Q3-Trung tâm Thương mại và Trang thiết bị y tế, số 40 Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) số tiền 50 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Dược phẩm Trúc Anh không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Mở rộng kho bảo quản trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật;

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công khai thông tin xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Trúc Anh số tiền 50 triệu đồng/Ảnh chụp màn hình

Ngoài xử phạt hành chính, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh còn buộc Công ty TNHH Dược phẩm Trúc Anh tiêu hủy 10 mặt hàng thuốc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bị xử phạt đợt này còn có Công ty TNHH Dược Hy Vọng (The Verosa Park, 39 Đường số 10, Khu phố 2, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công khai thông tin xử phạt Công ty TNHH Dược Hy Vọng/ Ảnh chụp màn hình

Hành vi vi phạm của công ty gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, cụ thể công ty không xuất trình được sổ sách theo dõi đối với việc bán thuốc kê đơn hoặc đơn thuốc của thuốc Ciprofloxacin, Neo-Codion, Crestor 10mg;

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực dược. Ảnh minh họa/Internet

Đơn thuốc không phù hợp với số lượng xuất, nhập, tồn kho theo Hóa đơn giá trị gia tăng và các thuốc theo danh mục trong Biên bản kiểm tra: Lipanthyl Supra 160mg (thiếu 29 viên so với hóa đơn giá trị gia tăng); Glucophage 850 (thiếu 03 viên); Diamicron Mr (thiếu 29 viên); Rostor (thiếu 25 viên); Ultracef (thiếu 50 viên); Bostacet (thiếu 15 viên).