Sống Khỏe

Công ty Đầu tư Phát triển Phương Sen bị xử phạt 137 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phương Sen (TP HCM) bị xử phạt 137 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng.

Bình Nguyên

Phòng kiểm tra pháp chế - Sở Y tế TP HCM vừa thông báo Quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phương Sen (92 đường số 7, City Land, Gò Vấp) do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Lý do xử phạt do Công ty này có hàng loạt vi phạm như: Không niêm yết về giá dịch vụ khám chữa bệnh; Người khám bệnh không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

1.jpg
Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM/ Ảnh chụp màn hình

Với loạt vi phạm trên, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phương Sen bị xử phạt hành chính số tiền 137 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng đối với người phụ trách chuyên môn của cơ sở. Đồng thời, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

