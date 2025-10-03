Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC bị xử phạt 110 triệu đồng

Kinh doanh 5 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố, Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC vừa bị Bộ Y tế xử phạt 110 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế ) vừa ban hành Quyết định số 491/QĐ-XPHC ngày 02/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC, có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ), TP Hà Nội. Mã số doanh nghiệp 0313571604.

Lý do xử phạt do Công ty đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính, gồm:

Hành vi thứ nhất: Kinh doanh 5 sản phẩm mỹ phẩm: Slightly Dark Beauty Essence, Licorice Extract Solution, Beauty Skin Repair Mask, Element Repair Essence, Eijun Beauty Essence có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật.

Hành vi thứ 2: Thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC.

Cụ thể hành vi vi phạm thứ nhất được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ: Mức phạt tiền đối với cá nhân từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra, áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân là 37.500.000 đồng. Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, áp dụng tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với tổ chức là 75.000.000 đồng.

Hành vi vi phạm thứ 2 được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 68 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ: Mức phạt tiền đối với cá nhân từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra, áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân là 17.500.000 đồng. Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, áp dụng tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại điểm b khoản 19 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với tổ chức là 35.000.000 đồng.

Eijun Beauty Essence là một trong các sản phẩm bị yêu cầu thu hồi. Ảnh: Isamen/nguồn lifestyle.znews.vn

Ngoài bị phạt tiền, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp tiêu hủy toàn bộ 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Danh sách 5 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC.

Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt.

Giao cho bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Một trong số những sản phẩm thương hiệu Isamen bị yêu cầu thu hồi. Ảnh nguoilaodong.vn