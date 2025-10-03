Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC bị xử phạt 110 triệu đồng

Kinh doanh 5 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố, Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC vừa bị Bộ Y tế xử phạt 110 triệu đồng.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế ) vừa ban hành Quyết định số 491/QĐ-XPHC ngày 02/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC, có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ), TP Hà Nội. Mã số doanh nghiệp 0313571604.

Lý do xử phạt do Công ty đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính, gồm:

Hành vi thứ nhất: Kinh doanh 5 sản phẩm mỹ phẩm: Slightly Dark Beauty Essence, Licorice Extract Solution, Beauty Skin Repair Mask, Element Repair Essence, Eijun Beauty Essence có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật.

Hành vi thứ 2: Thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1-7689.jpg
Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC.

Cụ thể hành vi vi phạm thứ nhất được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ: Mức phạt tiền đối với cá nhân từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra, áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân là 37.500.000 đồng. Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, áp dụng tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với tổ chức là 75.000.000 đồng.

Hành vi vi phạm thứ 2 được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 68 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ: Mức phạt tiền đối với cá nhân từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra, áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân là 17.500.000 đồng. Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, áp dụng tình tiết tăng nặng do có 05 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại điểm b khoản 19 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với tổ chức là 35.000.000 đồng.

Eijun Beauty Essence là một trong các sản phẩm bị yêu cầu thu hồi. Ảnh: Isamen/nguồn lifestyle.znews.vn

Ngoài bị phạt tiền, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp tiêu hủy toàn bộ 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Danh sách 5 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC.

Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt.

Giao cho bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Một trong số những sản phẩm thương hiệu Isamen bị yêu cầu thu hồi. Ảnh nguoilaodong.vn

Trước đó, ngày 11/8/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 2308/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC - tổ chức chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm này ra thị trường. Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. Danh sách các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi cụ thể bao gồm:

- Sản phẩm Slightly Dark Beauty Essence (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118458/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020);

- Sản phẩm Eijun Beauty Essence (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118461/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020);

- Sản phẩm Element Repair Essence (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118463/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020);

- Sản phẩm Licorice Extract Solution (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118469/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020);

- Sản phẩm Beauty Skin Repair Mask (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118470/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

Cũng trong ngày 11/8/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 395/QĐQLD về việc thu hồi 05 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 5 sản phẩm vi phạm trên.

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh của Delavy

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm Trầu không trà xanh của Delavy vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2849/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh - hộp 1 chai 150 ml. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 181/20/CBMP-NĐ, số lô 03425, NSX 02/4/2025, HSD 01/4/2028. Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy (địa chỉ: 141, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay là 141, đường Trần Hưng Đạo, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Sống Khỏe

Sữa rửa mặt Vinatid của Dược mỹ phẩm GAMMA sai công thức... hại da?

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyên gia da liễu cho biết, sai lệch trong công thức mỹ phẩm là một vi phạm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe làn da.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2633/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Vinatid, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 004149/20/CBMP-HCM, cấp ngày 05/10/2020.

Sản phẩm do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số nhà 18 đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú (cũ), TP HCM; Chi nhánh - Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA, địa chỉ: Số nhà 201/21 Nguyễn Thị Né, Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (cũ), TP HCM sản xuất.

Sống Khỏe

Hà Tĩnh thu hồi 5 sản phẩm của Công ty Mỹ phẩm Đăng Dương

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: 59 đường số 1B, Khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (cũ), TP HCM, Chi nhánh - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương, địa chỉ: Lô 9A đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, quận Tân Bình (cũ), TP HCM sản xuất. Thông báo căn cứ Công văn số 2632/QLD-MP ngày 12/9/2025 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể 5 sản phẩm bị thu hồi gồm: Kem ngừa nám cao cấp, Kem dưỡng trắng giúp tái tạo da, Kem dưỡng trắng giúp phục hồi da, Kem dưỡng trắng giúp ngừa lão hóa da, Kem nám tàn nhang đồi mồi. Các sản phẩm này được Sở Y tế TPHCM cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hồi tháng 3 và 4/2023.

