Nhà thuốc Pharmacity số 1678 bị xử phạt 50 triệu đồng

Ngày 1/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Trong đó, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity- nhà thuốc Pharmacity số 1678 (664 đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 50 triệu đồng.
Lý do xử phạt do đơn vị mua, bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ngoài xử phạt hành chính, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh còn yêu cầu công ty nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Năm 2023, Nhà thuốc Pharmacity số 566 (72-74 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cũ, Hà Nội) đã bị Sở Y tế Hà Nội phạt 30 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.
Hồi năm 2024, Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity tại Hà Nội (số 233-233A Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa cũ) bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.
Mới đây, Pharmacity cũng đã phải thu hồi loạt sản phẩm đang kinh doanh vì liên quan công ty sản xuất hàng giả. Các sản phẩm gồm: PMC Hoạt Huyết, PMC Gingko Biloba, PMC Joint Care, PMC Liver Support.
Các thực phẩm chức năng này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, được Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn đăng ký, công bố và phân phối. Cuối tháng 4 vừa qua, trong hơn 200 sản phẩm do Công ty Công nghệ Herbitech sản xuất, công an xác định có một số sản phẩm bị làm giả. Hiện, ông Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc công ty cùng 3 đồng phạm đã bị bắt.
Ngày 21/11/2024, Quốc hội thông qua Luật số: 44/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.
Theo đó, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh dược, bao gồm:
Kinh doanh dược mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Kinh doanh dược tại nơi không phải là địa điểm kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, trừ hoạt động mua, bán theo phương thức thương mại điện tử.
Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 26 Điều 2 của Luật này và thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác không đúng mục đích hoặc cung cấp không đúng đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Kinh doanh dược không thuộc phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp sau đây: Thuốc giả, nguyên liệu làm thuốc giả; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn dùng; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất; Thuốc thử lâm sàng; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc làm mẫu để đăng ký, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được phép lưu hành; Thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc khác có quy định không được bán; Bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc; bán lẻ vắc xin; Bán buôn thuốc kê đơn cao hơn giá bán buôn thuốc dự kiến đã công bố, công bố lại; Bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn giá niêm yết....