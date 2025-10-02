Nhà thuốc Pharmacity số 1678 bị xử phạt 50 triệu đồng

Do vi phạm kinh doanh dược, Nhà thuốc Pharmacity số 1678 vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 50 triệu đồng.

Ngày 1/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Trong đó, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity- nhà thuốc Pharmacity số 1678 (664 đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 50 triệu đồng.

Lý do xử phạt do đơn vị mua, bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ngoài xử phạt hành chính, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh còn yêu cầu công ty nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Sở Y tế TP HCM công khai mức xử phạt hành chính đối với địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity - nhà thuốc Pharmacity số 1678. Ảnh chụp màn hình

Năm 2023, Nhà thuốc Pharmacity số 566 (72-74 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cũ, Hà Nội) đã bị Sở Y tế Hà Nội phạt 30 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Hồi năm 2024, Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity tại Hà Nội (số 233-233A Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa cũ) bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Mới đây, Pharmacity cũng đã phải thu hồi loạt sản phẩm đang kinh doanh vì liên quan công ty sản xuất hàng giả. Các sản phẩm gồm: PMC Hoạt Huyết, PMC Gingko Biloba, PMC Joint Care, PMC Liver Support.

Các thực phẩm chức năng này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, được Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn đăng ký, công bố và phân phối. Cuối tháng 4 vừa qua, trong hơn 200 sản phẩm do Công ty Công nghệ Herbitech sản xuất, công an xác định có một số sản phẩm bị làm giả. Hiện, ông Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc công ty cùng 3 đồng phạm đã bị bắt.