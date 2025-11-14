Công ty Bản Việt trúng gói thầu 1,8 tỷ đồng tại P. Tân Thành, Cà Mau: Tiết kiệm 5%

Công ty TNHH Tư vấn và XD Bản Việt vừa được chỉ định thầu rút gọn gói 1,8 tỷ đồng tại phường Tân Thành (Cà Mau), với tỷ lệ tiết kiệm đạt đúng 5% như yêu cầu của KHLCNT.

Ngày 02/11/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã KHLCNT: IB2500488783-00). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn và XD Bản Việt (MST: 2001315101), với giá trúng thầu là 1.810.129.000 đồng , theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Thành. Điều đáng chú ý là quy trình lựa chọn nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu.

Quy trình chỉ định thầu "thần tốc"

Theo tài liệu, Gói thầu "Thi công xây dựng (xây mới dựng trung tâm phục vụ hành chính công và di dời nhà xe)" có giá được duyệt là 1.905.399.806 đồng.

Ngày 31/10/2025, ông Nguyễn Quốc Khánh – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Thành, đã ký Quyết định số 16 /QĐ-KTHTĐT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án. Trong đó, KHLCNT xác định rõ hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này là "Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá 5%".

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu cho gói thầu xây lắp có giá 1,9 tỷ đồng này là phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể, theo Khoản 4, Điều 78, Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được áp dụng cho "gói thầu... xây lắp... thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng".

Cũng trong ngày 31/10/2025, Bên mời thầu và Công ty TNHH Tư vấn và XD Bản Việt đã tiến hành "Biên bản thương thảo hợp đồng". Ngay sau đó, ông Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục ký Quyết định số 17 /QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Quyết định số 17 /QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, toàn bộ quy trình từ phê duyệt KHLCNT, thương thảo hợp đồng, đến phê duyệt kết quả chỉ định thầu đều diễn ra và hoàn tất chỉ trong một ngày (31/10/2025).

Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.810.129.000 đồng. So với giá gói thầu (1.905.399.806 đồng), số tiền tiết kiệm được là 95.270.806 đồng, tương đương tỷ lệ chính xác 5,00%, đúng bằng tỷ lệ "giảm giá 5%" mà Bên mời thầu đã đặt ra trong KHLCNT.

Chân dung nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Tư vấn và XD Bản Việt (gọi tắt là Công ty Bản Việt) là doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Thanh Khánh làm Giám đốc. Công ty được phân loại là doanh nghiệp nhỏ.

Mặc dù quy mô nhỏ, hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Bản Việt (Mã Chứng Chỉ: 00029321) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp, lại khá đa dạng, bao gồm: Khảo sát xây dựng (địa hình); Thiết kế (giao thông); Quản lý dự án; Giám sát thi công và Thi công xây dựng công trình (dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, giao thông).

Theo dữ liệu đấu thầu, trong năm 2025 (tính đến ngày 09/11/2025), Công ty Bản Việt đã tham gia 7 gói thầu và trúng 4 gói. Gói thầu tại Phường Tân Thành là gói trúng thầu thứ 4 trong năm.

Trước đó, công ty này đã trúng Gói thầu số 05: Mua sắm lắp đặt thiết bị... (giá trúng 1,85 tỷ đồng) do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau mời thầu; Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Thành (giá trúng 651 triệu đồng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cà Mau mời thầu.

Gói thầu lớn nhất mà Công ty Bản Việt trúng trong năm 2025 là Gói thầu số 09 (giá trị 4,9 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn mời thầu. Tuy nhiên, ở gói thầu này, Công ty Bản Việt tham gia với vai trò liên danh chính cùng Công ty TNHH Xây dựng Minh Phát Cà Mau.

"Hệ sinh thái" liên danh và bên mời thầu

Toàn bộ 17 gói thầu mà Công ty Bản Việt đã tham gia (tính đến nay) đều nằm trong địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một mối quan hệ đáng chú ý giữa Công ty Bản Việt, một đối tác liên danh và một bên mời thầu tư nhân.

Cụ thể, Công ty Bản Việt đã liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Trọng Phúc 3 lần. Kết quả, liên danh này trúng 2 gói và trượt 1 gói. Đáng chú ý, cả 3 gói thầu này đều do cùng một Bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh tổ chức.

Hai gói thầu mà liên danh Bản Việt - Trọng Phúc trúng tại bên mời thầu Lê Khanh là "Thi công xây dựng mới cầu Kênh Tây, xã Định Bình" (giá trúng 3,3 tỷ đồng) và "Thi công xây dựng lộ GTNT kênh Láng Bà..." (giá trúng 4,5 tỷ đồng).

Ngược lại, khi tham gia đấu thầu tại một số bên mời thầu khác với vai trò độc lập, Công ty Bản Việt lại kém may mắn hơn. Ví dụ, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu tại UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và trượt cả 3 gói.

Hoạt động đấu thầu sôi động của Công ty Bản Việt, từ vai trò độc lập đến liên danh, từ các gói thầu chỉ định thầu đến đấu thầu rộng rãi, cho thấy một bức tranh đa dạng về năng lực và quan hệ của doanh nghiệp tại thị trường Cà Mau. Việc tuân thủ các quy định mới về đấu thầu, như việc áp dụng hạn mức chỉ định thầu và đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm 5% tại gói thầu ở Phường Tân Thành, là một tín hiệu đáng ghi nhận.