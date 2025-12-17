Công an Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ vì thành tích tiêu biểu trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CA

Năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Công an tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh triển khai hiệu quả phương châm “An ninh chủ động”, chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Tội phạm giảm 28,2% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 89,8%, vượt 13,9%.

Nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy được phát hiện, triệt phá, trong đó có những vụ án phức tạp, chưa có tiền lệ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được nâng cao, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tai nạn giao thông đạt mục tiêu “3 giảm”, với số vụ giảm 17%, số người chết giảm 5,1%, số người bị thương giảm 18,6%; số vụ cháy giảm 16,7%.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng gương mẫu, tiên phong trong sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả mô hình Công an địa phương 2 cấp, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đồng hành cùng các cấp, các ngành trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tiếp nhận và triển khai hiệu quả 4 nhiệm vụ mới được giao bảo đảm thông suốt, liền mạch, phục vụ ngày càng tốt hơn cho Nhân dân.