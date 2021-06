Nhan sắc nữ thần của game thủ vô địch LMHT Việt Nam

Nữ game thủ ItsMin tên đầy đủ là Nguyễn Trần Gia Mẫn, sinh ngày 10/5/2000. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã biết đến game và thử sức mình trong các tựa game khác nhau. Hiện tại cô nàng đang là game thủ và đồng thời làm Streamer tự do. Gia Mẫn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và thi đấu cho team V Gaming. Tựa game mà Gia Mẫn yêu thích nhất đó chính là Liên Minh Huyền Thoại. Dù là con gái nhưng Gia Mẫn rất thích chơi những vị tướng đòi hỏi kỹ năng cao như Irelia, Akali hay Gangplank. Gia Mẫn từng là thành viên của team FFQ LOFI và cho đến mới đây, Gia Mẫn chuyển sang thi đấu cho team VGM và team đã xuất sắc giành chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam dành cho các nữ tuyển thủ. Cô nàng cho biết: "Vị trí thi đấu của mình là Top lane, tuy nhiên mình lại thích đi mid và thuần thục những vị tướng đi Mid nhiều hơn. Mình thích những vị tướng có độ khó cao, ví dụ như Irelia, Akali, Ryze,... thậm chí mình có thể đánh nhiều tướng khác nhau nữa". Ngoài thời gian tham gia thi đấu, nữ game thủ xinh đẹp cũng thường xuyên livestream game qua fanpage trên nền tảng facebook gaming và thu hút hàng ngàn lượt xem. Được mọi người quan tâm và yêu mến, cô nàng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bên cạnh là một game thủ hay streamer, Gia Mẫn còn được biết đến là người yêu của nam tuyển thủ Huỳnh “Pake” Thanh Hoàng điển trai - tuyển thủ đường giữa của EVOS. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, lãng mạn cùng nhau. Pake còn chia sẻ những video livestream của Gia Mẫn và kêu gọi bạn bè, người hâm mộ ủng hộ bạn gái. Pake còn hướng dẫn một số kinh nghiệm chơi game cho Gia Mẫn mỗi khi rảnh rỗi. Cô nàng chia sẻ, trong tương lai cô muốn theo đuổi sự nghiệp game thủ LMHT chuyên nghiệp. Tuy nhiên do giải nữ quá ít và Gia Mẫn đang gặp một số rắc rối về kinh tế nên đang nản dần, không theo đuổi được đam mê. Ngoài khả năng chơi game và streamer, Gia Mẫn còn gây ấn tượng mạnh với các game thủ LMHT bởi vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, được nhận xét là giống hệt một nữ thần. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi nhỏ xinh xắn giúp cho khuôn mặt của Gia Mẫn được xếp vào hàng cực phẩm. Không những thế Gia Mẫn còn sở hữu một thân hình cân đối, số đo 3 vòng hoàn hảo cùng phong cách thời trang trẻ trung và đa dạng. Mời các bạn xem video: Top 10 nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại xinh đẹp nhất Việt Nam

