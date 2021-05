Mỹ sắp trả lời chính thức những lần xuất hiện của UFO?

Việc các phi công của Hải quân Mỹ thường nhìn thấy các vật thể bay không xác định (UFO), có động cơ và tốc độ hơn hẳn so với máy bay, đã trở thành chuyện không mấy xa lạ với công chúng. Christopher Mellon - cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo dưới thời Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush từng cung cấp một số đoạn video về sự xuất hiện của UFO cho báo chí Mỹ khiến dư luận dậy sóng. Vào năm 2017, ông Mellon sau khi rời khỏi chính phủ Mỹ đã cung cấp ba video về UFO của Hải quân Mỹ vừa được giải mật cho tờ New York Times. Sau đó, tờ báo này đã đăng các đoạn video và Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP), một dự án của Lầu Năm Góc được giao nhiệm vụ điều tra những vụ việc như vậy. Một Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tên là Marco Rubio vừa qua cũng cảnh báo rằng các sinh vật ngoài hành tinh có thể là một mối đe dọa lớn tới sự sinh tồn của nhân loại nếu không được tìm hiểu một cách cẩn thận và rõ ràng. Rubio đã ủy quyền cho Giám đốc tình báo quốc gia công bố một báo cáo về hiện tượng trên không không xác định (UAP) sẽ có hiệu lực vào cuối tháng tới. Ông cho rằng: “Bất cứ thứ gì xâm nhập vào một vùng trời đều có mối đe dọa. Rốt cuộc, những UAP được báo cáo có thể là một loại máy bay tiên tiến nào đó được phát triển bởi một quốc gia đối thủ như Nga hoặc Trung Quốc". Lt Ryan Graves, một cựu quan chức, đã xuất hiện trên chương trình CBS '60 Minutes kể lại việc ông từng nhìn thấy "những con tàu không xác định" bay ngoài khơi bờ biển Virginia mỗi ngày trong hai năm kể từ năm 2019. Ông cho biết: "Thành thật mà nói, tôi rất lo lắng. Nếu đây là những chiếc máy bay phản lực chiến đấu từ một quốc gia khác, thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng nếu không phải vậy, nó lại là một vấn đề kinh khủng hơn rất nhiều". Vào tháng 12, Thượng nghị sĩ Rubio đã yêu cầu Lầu Năm Góc và giám đốc tình báo quốc gia Mỹ điều tra vấn đề UAP và gửi một báo cáo chưa được phân loại cho Quốc hội trong vòng 6 tháng. (Rubio là lãnh đạo ủy ban tình báo của Thượng viện vào thời điểm đó). Và thời điểm 6 tháng đã trôi qua, hy vọng chúng ta có thể nhận được câu trả lời chính xác về những hiện tượng bí ẩn được ghi nhận trong tháng sau. Jeremy Corbell, nhà làm phim điều tra đã từng chia sẻ một đoạn video khác từ các nhân viên Hải quân Hoa Kỳ cho thấy UFO "hình cầu" ngoài khơi bờ biển San Diego. Đoạn clip do phi hành đoàn quay từ tàu USS Omaha vào ngày 15/7/2019, cho thấy vật thể đang lao xuống biển. Một trong hai người trong đoạn clip đã thốt lên "ồ, nhìn kìa" sau đó nó biến mất ở vùng biển ngoài khơi San Diego. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

