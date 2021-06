Khẩu trang bánh mì dưa gang có thể ăn được của người Nhật Bản

Melon pan là một loại bánh mì ngọt khá phổ biến với người Nhật, đặc biệt là giới học sinh. Trong các bộ phim của đất nước này đều dễ thấy các nhân vật mua loại bánh mì này để ăn trưa. Vì thế nên melon pan có mối quan hệ rất mật thiết với cuộc sống học đường. Tuy nhiên dù tên là melon, nhưng bánh không có vị dưa gang hay dưa hấu như nhiều người nghĩ. Tên chiếc bánh này thực ra đến từ hình dạng, vì ban đầu melon pan tròn và có hoa sọc chéo nhau tương tự quả dưa lưới Nhật. Sau này, nhiều nhà sản xuất cũng đã cho thêm hương dưa lưới, dưa hấu cho chiếc bánh. Bánh mì melon không mềm như bánh mì bình thường mà có vỏ khá giòn, bên trong thường là nhân vanilla custard. Nhưng chưa dừng lại ở một món ăn, mới đây món melonpan đã có thêm cả phiên bản khẩu trang với tên gọi Mask Pan. Lấy cảm hứng từ món bánh melonpan nên không ngạc nhiên khi ngoại hình của chiếc khẩu trang y hệt chiếc bánh. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là chúng không chỉ giống, mà thực sự được làm từ món bánh dưa lưới thật và do chuỗi cửa hàng đặc sản dưa lưới "Melon de Melon" đóng góp. Chiếc khẩu trang bánh mì dưa lưới này có đường kính khoảng 12cm, được thiết kế rỗng bên trong, có thể ôm vừa khuôn mặt và có dây 2 bên để điều chỉnh. Chiếc khẩu trang này có hạn sử dụng chỉ trong một ngày. Nhóm nghiên cứu lưu ý người dùng chỉ ăn lớp phía trong nếu đã sử dụng để chống giọt bắn. Đây là sản phẩm sáng tạo của Goku no Kimochi The Labo, bộ phận sản phẩm của công ty điều hành tiệm massage đầu Goku no Kimochi ở Tokyo, Kyoto, Osaka và New York. Được biết, đây là loại khẩu trang có thể ăn được đầu tiên trên thế giới, được lấy cảm hứng từ sở thích ăn và ngửi mùi bánh mì của 3 sinh viên đến từ trường đại học Fukuoka và đại học Okinawa. Goku no Kimochi giải thích, họ làm ra những chiếc khẩu trang này "với hy vọng chúng ta có điều gì đó thú vị để khoe trong tương lai. Họ muốn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cho tất cả mọi người. Theo một thử nghiệm về hiệu suất được thực hiện vào tháng 4 do Phòng thí nghiệm Unitika Textileech, một tổ chức thử nghiệm bên thứ ba cho biết, khẩu trang Mask Pan tốt ngang bằng hoặc tốt hơn khẩu trang bán trên thị trường trong bài kiểm tra trực quan về hiệu suất ngăn giọt bắn. Giá của một chiếc khẩu trang bánh mì dưa lưới là 1800 yên (khoảng 377 ngàn đồng) cho gói 5 chiếc (đã bao gồm thuế). Đáng tiếc sản phẩm hiện chỉ bán và giao hàng tại Nhật Bản. Mời các bạn xem video:Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

