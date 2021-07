Điện thoại thông minh đang phá hủy cuộc sống của con người

Smartphone thật sự có sức hút mãnh liệt đối với người dùng. Tuy nhiên bạn có biết 1 chiếc điện thoại thông minh chứa số lượng vi khuẩn, vi trùng nhiều gấp 10 lần so với 1 chiếc bồn cầu? Không những thế, trong số 6 chiếc điện thoại thông minh thì có ít nhất một chiếc dính phân, 16% trong số đó chứa vi khuẩn E.coli. Lý do là chúng ta thường có thói quen mang điện thoại đi khắp nơi và rất ít người có thói quen vệ sinh bề mặt điện thoại thường xuyên. Đầu của con người có cân nặng trung bình nặng từ 4,54 kg đến 5,44 kg. Khi chúng ta cúi cổ xuống để nhắn tin hoặc kiểm tra Facebook, lực hấp dẫn trên đầu và áp lực lên cổ chúng ta sẽ tăng lên đến 27,2 kg. Mỗi người trung bình dành 2 - 4 tiếng nhìn vào màn hình điện thoại, điều này tương đương với 700-1400 giờ mỗi năm chúng ta tự tạo thêm áp lực cho cột sống. Tình trạng này kéo dài sẽ làm đau cơ cổ, nặng hơn bạn có thể bị đau dây thần kinh phía vai, lưng và cánh tay. Nếu bạn có thói quen dùng điện thoại trước khi đi ngủ thì hãy suy nghĩ lại. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử có thể gây ức chế hormone melatonin - một chất giúp duy trì nhịp sinh học của cơ thể. Khi cơ thể bị phá vỡ nhịp sinh học sẽ dẫn đến tình trạng mất ngủ, giấc ngủ không yên, dễ thức muộn vào buổi sáng, làm giảm chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc. Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại có bước sóng ngắn, mang mức năng lượng cao. Vì thế, khi ánh sáng xanh đi qua giác mạc trong sẽ dễ làm tổn thương các tế bào võng mạc. Tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài có thể gây chết các tế bào thị giác, làm nhức mỏi mắt, rối loạn điều tiết mắt, gây khô, nhức, nhìn mờ và nhòe màu. Thậm chí, ở thể nặng hơn, bạn có thể sẽ bị mù. Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy, những người thường xuyên sử dụng điện thoại nhiều hơn 68 phút mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so với người bình thường. Các tia bức xạ phát ra từ điện thoại làm kích thích căng thẳng thần kinh não, từ đó khiến người sử dụng luôn cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Các thông tin tiêu cực từ các trang mạng xã hội cũng dễ khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và dễ bị cô lập. Điện thoại thông minh cho phép con người có được bất cứ điều gì chúng muốn chỉ với những nút bấm. Nó không dạy chúng ta điều độ, kiểm soát xung đột hoặc làm thế nào để thử thách chính mình, và đó là những đặc điểm của việc gây nghiện. Khi quá tập trung vào các thiết bị điện tử sẽ khiến con người quên đi việc cần kết nối, nói chuyện trực tiếp với những người xung quanh mình. Thậm chí còn dễ dàng nổi cơn thịnh nộ một cách vô lý và có xu hướng thu mình lại, làm giảm kỹ năng xã hội. Mời các bạn xem video: Mẹo vệ sinh điện thoại đúng cách để ngừa dịch Corona

Smartphone thật sự có sức hút mãnh liệt đối với người dùng. Tuy nhiên bạn có biết 1 chiếc điện thoại thông minh chứa số lượng vi khuẩn, vi trùng nhiều gấp 10 lần so với 1 chiếc bồn cầu? Không những thế, trong số 6 chiếc điện thoại thông minh thì có ít nhất một chiếc dính phân, 16% trong số đó chứa vi khuẩn E.coli. Lý do là chúng ta thường có thói quen mang điện thoại đi khắp nơi và rất ít người có thói quen vệ sinh bề mặt điện thoại thường xuyên. Đầu của con người có cân nặng trung bình nặng từ 4,54 kg đến 5,44 kg. Khi chúng ta cúi cổ xuống để nhắn tin hoặc kiểm tra Facebook, lực hấp dẫn trên đầu và áp lực lên cổ chúng ta sẽ tăng lên đến 27,2 kg. Mỗi người trung bình dành 2 - 4 tiếng nhìn vào màn hình điện thoại, điều này tương đương với 700-1400 giờ mỗi năm chúng ta tự tạo thêm áp lực cho cột sống. Tình trạng này kéo dài sẽ làm đau cơ cổ, nặng hơn bạn có thể bị đau dây thần kinh phía vai, lưng và cánh tay. Nếu bạn có thói quen dùng điện thoại trước khi đi ngủ thì hãy suy nghĩ lại. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử có thể gây ức chế hormone melatonin - một chất giúp duy trì nhịp sinh học của cơ thể. Khi cơ thể bị phá vỡ nhịp sinh học sẽ dẫn đến tình trạng mất ngủ, giấc ngủ không yên, dễ thức muộn vào buổi sáng, làm giảm chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc. Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại có bước sóng ngắn, mang mức năng lượng cao. Vì thế, khi ánh sáng xanh đi qua giác mạc trong sẽ dễ làm tổn thương các tế bào võng mạc. Tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài có thể gây chết các tế bào thị giác, làm nhức mỏi mắt, rối loạn điều tiết mắt, gây khô, nhức, nhìn mờ và nhòe màu. Thậm chí, ở thể nặng hơn, bạn có thể sẽ bị mù. Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy, những người thường xuyên sử dụng điện thoại nhiều hơn 68 phút mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so với người bình thường. Các tia bức xạ phát ra từ điện thoại làm kích thích căng thẳng thần kinh não, từ đó khiến người sử dụng luôn cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Các thông tin tiêu cực từ các trang mạng xã hội cũng dễ khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và dễ bị cô lập. Điện thoại thông minh cho phép con người có được bất cứ điều gì chúng muốn chỉ với những nút bấm. Nó không dạy chúng ta điều độ, kiểm soát xung đột hoặc làm thế nào để thử thách chính mình, và đó là những đặc điểm của việc gây nghiện. Khi quá tập trung vào các thiết bị điện tử sẽ khiến con người quên đi việc cần kết nối, nói chuyện trực tiếp với những người xung quanh mình. Thậm chí còn dễ dàng nổi cơn thịnh nộ một cách vô lý và có xu hướng thu mình lại, làm giảm kỹ năng xã hội. Mời các bạn xem video: Mẹo vệ sinh điện thoại đúng cách để ngừa dịch Corona