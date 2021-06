Bí mật lịch sử ít người biết của cái cột thu lôi

Cột thu lôi có tác dụng hút sét, là thiết bị không thể thiếu trên các tòa nhà cao tầng nhằm tránh những tổn hại do sét gây ra cho công trình. Ít ai biết rằng cột thu lôi đã từng trải qua một lịch sử sóng gió trước khi được sử dụng phổ biến. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1751, khi nhà phát minh người Mỹ Benjamin Franklin (1706-1790) đã chứng minh sét là điện tự nhiên, và con người có thể thu hút năng lượng của sét. Khoảng hai năm sau, với phát minh mới nhất của mình là cột thu lôi, Benjamin Franklin đã cố gắng thuyết phục công chúng rằng có thể bảo vệ các tòa nhà khỏi hiểm họa từ sét bằng một cách thức đơn giản. Cột thu lôi của ông gồm một thanh kim loại đặt trên chóp của tòa nhà để hút sét và dẫn luồng điện của nó xuống mặt đất một cách an toàn bằng dây kim loại, giúp các tòa nhà không bị hư hại. Ban đầu, cột thu lôi của Franklin vấp phải sự chống đối từ một số người cho rằng việc hút sét như vậy làm tăng xác suất tòa nhà bị sét đánh, gây mất an toàn cho dân cư. Dù vậy, không lâu sau, nhiều tòa nhà đã lắp đặt thiết bị mới này và chứng minh tính hiệu quả của việc hút sét. Từ đó cột thu lôi đã được chấp nhận rộng rãi. Cùng thời với Benjamin Franklin, nhà phát minh người Séc Prokop Divis (1698-1765) cũng độc lập phát minh một loại cột thu lôi khác, và thiết kế cột thu lôi của Divis về cũng được sử dụng rộng rãi. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

