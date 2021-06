Bên trong chuyến bay vào vũ trụ giá 28 triệu USD của tỷ phú Amazon

Buổi đấu giá tấm vé du lịch vào không gian cùng anh em tỷ phú Jeff Bezos trên tàu vũ trụ New Shepard đã kết thúc với mức giá lên tới 28 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng). Người đấu giá thành công đã phải đánh bại khoảng 20 đối thủ trong một cuộc đấu giá được đưa ra vào ngày 19 tháng 5 và kết thúc bằng một trận đấu giá phát trực tiếp kéo dài 10 phút. Sau khi đợt đấu giá kết thúc, người chiến thắng sẽ cùng anh em tỷ phú Jeff Bezos tham gia khóa huấn luyện cho chuyến du hành bằng tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin, dự kiến khởi hành từ bãi phóng của công ty tại Texas vào 20/7. Cất cánh từ một sa mạc ở phía tây bang Texas, Mỹ, chuyến bay đến vũ trụ bằng tàu New Shepard sẽ kéo dài tổng cộng 10 phút, hành khách sẽ đi trên đường Karman đánh dấu ranh giới được công nhận giữa bầu khí quyển và không gian của Trái đất. Sau khi cất cánh, tàu vũ trụ tách ra khỏi bộ phận tăng cường để trải qua bốn phút ở độ cao hơn 100km. Chuyến du hành sẽ mang đến trải nghiệm vô cùng thú vị. Người tham gia có thể nhìn không gian qua cửa sổ, quan sát độ cong của Trái đất và tận hưởng cảm giác lơ lửng không trọng lượng bên trong tàu vũ trụ. Sau đó, New Shepard sẽ trở lại Trái Đất, hạ cánh xuống sa mạc với sự hỗ trợ của dù gần bãi đáp Blue Origin ở phía tây bang Texas. Blue Origin đã thử nghiệm thành công 14 chuyến bay bằng tàu vũ trụ tái sử dụng New Shepard từ năm 2015. Hiện công ty đã sẵn sàng đưa những phi hành đoàn đầu tiên lên tàu vũ trụ này. Hệ thống tên lửa dưới quỹ đạo tái sử dụng được đặt theo tên của Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên lên vũ trụ cách đây 60 năm. Các khoang lái tự động không có phi công có sáu chỗ ngồi với hệ thống đèn chiếu sáng lộng lẫy. Nhiều máy ảnh được lắp đặt trong tàu vũ trụ, sẽ tự động ghi lại hình ảnh khoảng khách du lịch vũ trụ trải nghiệm trạng thái không trọng lượng. Jeff Bezos đã từ chức giám đốc điều hành của Amazon để dành nhiều thời gian hơn cho các dự án khác bao gồm cả Blue Origin, và thực hiện giấc mơ cả đời bằng cách bay vào vũ trụ. Theo đúng kế hoạch, Blue Origin dự kiến tung ra dịch vụ du lịch vũ trụ vào cuối năm nay với giá vé khoảng 250.000 USD, tương đương một số đối thủ như Virgin Galactic. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

