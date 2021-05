8 sai lầm nghiêm trọng khi dùng điều hòa ngày hè

Điều hòa nhiệt độ có công suất lớn/nhỏ so với diện tích phòng: Nếu nhỏ, máy phải hoạt động liên tục, gây quá tải, ảnh hưởng đến tuổi thọ và tiêu tốn điện năng hơn. Máy lớn gây tốn điện năng và chi phí mua máy cao. Vì vậy, khi mua hãy yêu cầu tư vấn kỹ để chọn công suất phù hợp. Tắt đi bật lại liên tục: Cách này gây tốn điện và hại máy. Bởi máy nén, động cơ quạt phải khởi động lại nhiều lần. Ngoài ra việc bật tắt còn khiến nhiệt độ trong phòng thay đổi liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe. Để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so bên ngoài: Quá chênh lệch vừa gây tốn điện vừa có thể gây sốc nhiệt khi chúng ta bước từ ngoài vào phòng và ngược lại. Tốt nhất nhiệt độ trong phòng bật điều hòa chỉ chênh 8-12 độ so với ngoài trời. Không vệ sinh, bảo trì: Điều hòa chính là ổ vi khuẩn, bụi, nấm mốc nếu không được vệ sinh sạch sẽ. Vì vậy, hãy định kỳ bảo dưỡng điều hòa, đặc biệt làm sạch bộ lọc thường xuyên tầm 1-2 tháng/lần vì đây là nơi bám nhiều bụi bẩn nhất. Để nhiệt độ lạnh suốt đêm: Cách này vừa gây tốn điện vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn nên dùng chế độ “sleep mode” (chế độ ngủ) giúp máy tự tăng nhiệt độ lên 1-2 độ sau 2 tiếng. Tốt nhất, khi đi ngủ để 25 độ máy sẽ tự nhích dần nhiệt độ lên đến sáng là hợp lý. Không sử dụng quạt máy hỗ trợ: Quạt máy sẽ đưa luồng khí lạnh di chuyển đều khắp căn phòng và tiết kiệm tiền điện. Đóng chặt cửa khi sử dụng máy điều hòa: Việc đóng cửa sẽ khiến phòng kín bí. Theo quy chuẩn tối thiểu, mỗi người phải có 20-30 lít không khí từ bên ngoài cấp vào. Vì vậy hãy để cửa hé nhằm mục đích không khí được lưu thông. Khí sạch ngoài tự nhiên tràn vào thay thế khí quẩn trong phòng. Dùng sai chức năng Dry Mode: Chế độ Dry phù hợp vào những ngày nhiều mưa hoặc ẩm thấp kéo dài. Vào ngày hè oi bức, chế độ này tăng thêm sự nóng bức khó chịu. Mời độc giả xem video:Tội phạm hủy hoại tài sản : Giận quá mất khôn. Nguồn: THDT.

