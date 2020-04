Zoom tận mặt dàn hot girl "Nhà trọ Balanha" gây sốt mạng

Vào vai Nhiên trong "Nhà trọ Balanha", nàng hot girl sinh năm 1997 Trần Vân thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình ngay từ những cảnh đầu tiên bởi diễn xuất nhí nhảnh, tự nhiên. Trước đó, cô nàng từng xuất hiện trong bộ phim cực hot "Quỳnh búp bê" trong một phân cảnh ngắn. Trần Vân tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và từng giành danh hiệu Á khôi của cuộc thi Hoa khôi thời trang Việt Nam 2019. Trần Vân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong sáng đúng với lứa tuổi của mình. Hot girl sở hữu đôi mắt to, sáng, khuôn miệng duyên với nụ cười thường trực trên môi và mái tóc dài ấn tượng. Trên trang cá nhân, Trần Vân sở hữu hơn 63.000 lượt theo dõi, mỗi bài chia sẻ của cô đều nhận được lượt tương tác cực lớn. Cũng tham gia "Nhà trọ Balanha", Bích Ngọc, hot girl trường Đại học Ngoại thương cũng khiến khán giả chú ý. Bên cạnh đó, cô nàng còn góp mặt trong một bộ phim chiếu vào khung giờ vàng khác của VTV đó là "Tình yêu và tham vọng". Không sở hữu vẻ đẹp cá tính như Trần Vân, Bích Ngọc lại có ngoại hình dịu dàng, đôi mắt to hơi buồn, sống mũi cao và gu thời trang vô cùng nữ tính. Ngọc chia sẻ, khi vẫn còn đang học cấp 3 đã nói đùa với bố mẹ rằng sẽ đăng ký ngành học nghệ thuật nhưng sau đó mục tiêu lớn vẫn là đỗ Đại học Ngoại thương. Sau khi học được 1 năm tại trường, mẹ có gợi ý cho cô nàng đăng ký khoá học diễn viên truyền hình tổ chức 4 năm 1 lần. Thử đi thi rồi may mắn trúng tuyển, có lẽ đó chính là cái duyên của cô nàng đối với nghiệp diễn. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng Bích Ngọc không thích bị gọi là hot girl bởi có xinh đẹp bao nhiêu nhìn cũng sẽ chán. Cô nàng cũng chia sẻ từng nhận được một số lời khiếm nhã nhưng không mấy để tâm. Xem thêm clip: Những hình ảnh đắc sắc phim "Nhà trọ Balanha" tập 8 - Nguồn: Youtube

