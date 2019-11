Zoom cận nhan sắc vợ hụt hơn 1 giáp của "Messi Thái"

Sự nghiệp bóng đá trên đà đỉnh cao cùng vẻ ngoài điển trai, Messi Thái được nhiều hot girl, diễn viên nổi tiếng xứ Chùa Vàng "để ý". Trong đó, mối tình của anh và nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn thu hút được sự chú ý của truyền thông. Năm 2017, Messi Thái Chanathip Songkrasin công khai hẹn hò với Pitchanart Sakhakorn. Khoảng thời gian mới yêu, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội. Pitchanart Sakhakorn (thường gọi là May) sinh năm 1991 tại Bangkok, Thái Lan. Cô là một diễn viên có năng lực trong làng giải trí Thái khi góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như The Three Cripples (2007), The Unborn Child (2011), Nghịch chiến sinh tử (2015), Kiêu hãnh và định kiến (2018),.... Thế nhưng đến tháng 10/2017, cặp đôi bỗng dưng dừng tương tác, không còn chụp ảnh cùng nhau khiến nghi vấn "đường ai nấy đi" dấy lên. Đầu năm 2018, Pitchanart thừa nhận đã chia tay với Messi Thái Lan và bị trầm cảm. Nguyên nhân dẫn đến chia tay của cặp đôi được cho là do khoảng khác tuổi tác quá lớn, Messi Thái kém người yêu diễn viên tận 12 tuổi nên gia đình anh không đồng ý khi cả hai tính tới chuyện kết hôn. Ngoài ra còn có thông tin rằng, khoảng thời gian Chanathip sang Nhật thi đấu có trăng hoa với các cô gái bản địa nên tình cảm của cả hai rạn nứt. Dù Chanathip vẫn muốn có thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ nhưng Pitchanart vẫn quyết định chấm dứt vì không muốn cầu thủ bất đồng với bố mẹ của mình. Bố của Chanathip Songkrasin từng cho biết gia đình không phản đối chuyện yêu đường nhưng chưa đồng ý cho con trai kết hôn khi sự nghiệp cầu thủ đang ở đỉnh cao. Ở tuổi U40, nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà và thân hình không thua kém thiếu nữ. Hiện cô đã có tình mới và đang rất hạnh phúc. Pitchanart Sakhakorn.Vẻ đẹp bốc lửa của bạn gái hơn 12 tuổi "Messi Thái Lan" - Nguồn: Youtube

Sự nghiệp bóng đá trên đà đỉnh cao cùng vẻ ngoài điển trai, Messi Thái được nhiều hot girl, diễn viên nổi tiếng xứ Chùa Vàng "để ý". Trong đó, mối tình của anh và nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn thu hút được sự chú ý của truyền thông. Năm 2017, Messi Thái Chanathip Songkrasin công khai hẹn hò với Pitchanart Sakhakorn. Khoảng thời gian mới yêu, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội. Pitchanart Sakhakorn (thường gọi là May) sinh năm 1991 tại Bangkok, Thái Lan. Cô là một diễn viên có năng lực trong làng giải trí Thái khi góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như The Three Cripples (2007), The Unborn Child (2011), Nghịch chiến sinh tử (2015), Kiêu hãnh và định kiến (2018),.... Thế nhưng đến tháng 10/2017, cặp đôi bỗng dưng dừng tương tác, không còn chụp ảnh cùng nhau khiến nghi vấn "đường ai nấy đi" dấy lên. Đầu năm 2018, Pitchanart thừa nhận đã chia tay với Messi Thái Lan và bị trầm cảm. Nguyên nhân dẫn đến chia tay của cặp đôi được cho là do khoảng khác tuổi tác quá lớn, Messi Thái kém người yêu diễn viên tận 12 tuổi nên gia đình anh không đồng ý khi cả hai tính tới chuyện kết hôn. Ngoài ra còn có thông tin rằng, khoảng thời gian Chanathip sang Nhật thi đấu có trăng hoa với các cô gái bản địa nên tình cảm của cả hai rạn nứt. Dù Chanathip vẫn muốn có thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ nhưng Pitchanart vẫn quyết định chấm dứt vì không muốn cầu thủ bất đồng với bố mẹ của mình. Bố của Chanathip Songkrasin từng cho biết gia đình không phản đối chuyện yêu đường nhưng chưa đồng ý cho con trai kết hôn khi sự nghiệp cầu thủ đang ở đỉnh cao. Ở tuổi U40, nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà và thân hình không thua kém thiếu nữ. Hiện cô đã có tình mới và đang rất hạnh phúc. Pitchanart Sakhakorn.Vẻ đẹp bốc lửa của bạn gái hơn 12 tuổi "Messi Thái Lan" - Nguồn: Youtube