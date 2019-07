Youtuber Việt và những trò “lố” câu view gây phẫn nộ

NTN (tên thật là Nguyễn Thành Nam, SN 1994, Thái Bình) là 1 trong những Youtuber Việt Nam có lượng theo dõi "khủng" trên Youtube. Mới đây, anh chàng này khiếnngười xem vô cùng phẫn nộ và bức xúc về những đoạn video phản cảm, lố bịch của mình. Ngày 6/6, trong khi CĐM đang tích cực kêu gọi hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, hành động của Youtuber NTN bị chỉ trích khi mua hàng nghìn ống hút nhựa để làm nhà bằng ống hút. Sau đó vài ngày, thanh niên này tiếp tục thực hiện thử thách mua 5000 cốc nhựa, dính lại với nhau để tạo thành một ngôi nhà khổng lồ, mục đích không gì khác ngoài việc câu view cho kênh Youtube. Nhắc đến những sự việc Youtube bị ném đá hay thậm chí là phải trả giá đắt về hành động phản cảm thì không thể không kể đến Khá "bảnh" (tên thật là Ngô Bá Khá, SN 1993 tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Bắt đầu được nhiều người biết đến trên Youtube hay Facebook bằng những video với chủ đề "đạo nghĩa giang hồ", "tình anh em"…, Khá "bảnh" ngày càng lún sâu vào những chiêu trò 'câu like' để thu hút lượt xem khủng cho kênh của mình. Cũng là một Vlogger sở hữu kênh Youtube triệu lượt sub với những clip hài "troll mẹ" của mình - bà Tân Vlog nhưng Hưng Vlog (tên thật là Nguyễn Văn Hưng) cũng từng nhận về loạt chỉ trích thậm tệ với đoạn video trêu chọc bạn gái một cách phản cảm. Cụ thể, trong đoạn clip được đăng tải vào tháng 6/2018, Hưng Vlog đã thực hiện màn troll bạn gái của mình bằng hai quả pháo tự chế trên tay với kế hoạch "trả thù" cô nàng sau "một đêm mất ngủ". Ngày 14/5, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ khi đoạn video có tên "Ăn mừng 20k sub, đổ trứng gà lên đầu mẹ và cái kết" của Minh Tiến (15 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội) được đăng tải lên nhiều diễn đàn mạng. Theo đoạn clip ghi lại, Tiến đã đập vỡ 200 quả trứng gà rồi trộn với nước, sau đó đứng từ trên tầng hai, đổ trứng lên đầu mẹ mình đang rửa bát dưới sân. Hành động của Tiến khiến người mẹ giật mình, ngã nhào ra sân trong tình trạng ướt nhẹp đầy trứng. Tương tự như vụ việc một người tự xưng là Vlogger đổ 200 quả trứng lên đầu mẹ ăn mừng 20.000 sub thì một thanh niên khác cũng nhận về vô số 'gạch đá' không kém vì hành động bắt chước của mình là đổ mắm lên đầu mẹ ăn mừng 1.000 sub. Trong đoạn video được đăng tải, nam thanh niên này đã hoà sẵn 3 chai nước mắm vào thau, sau đó đứng trên tầng mái của căn nhà để đổ xuống đầu mẹ mình. Ngay lập tức, dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ tột đỉnh, đồng loạt kêu gọi tẩy chay kênh Youtube này và lên án hành động phản cảm của thanh niên kia.

NTN (tên thật là Nguyễn Thành Nam, SN 1994, Thái Bình) là 1 trong những Youtuber Việt Nam có lượng theo dõi "khủng" trên Youtube. Mới đây, anh chàng này khiếnngười xem vô cùng phẫn nộ và bức xúc về những đoạn video phản cảm, lố bịch của mình. Ngày 6/6, trong khi CĐM đang tích cực kêu gọi hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, hành động của Youtuber NTN bị chỉ trích khi mua hàng nghìn ống hút nhựa để làm nhà bằng ống hút. Sau đó vài ngày, thanh niên này tiếp tục thực hiện thử thách mua 5000 cốc nhựa, dính lại với nhau để tạo thành một ngôi nhà khổng lồ, mục đích không gì khác ngoài việc câu view cho kênh Youtube. Nhắc đến những sự việc Youtube bị ném đá hay thậm chí là phải trả giá đắt về hành động phản cảm thì không thể không kể đến Khá "bảnh" (tên thật là Ngô Bá Khá, SN 1993 tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Bắt đầu được nhiều người biết đến trên Youtube hay Facebook bằng những video với chủ đề "đạo nghĩa giang hồ", "tình anh em"…, Khá "bảnh" ngày càng lún sâu vào những chiêu trò 'câu like' để thu hút lượt xem khủng cho kênh của mình. Cũng là một Vlogger sở hữu kênh Youtube triệu lượt sub với những clip hài "troll mẹ" của mình - bà Tân Vlog nhưng Hưng Vlog (tên thật là Nguyễn Văn Hưng) cũng từng nhận về loạt chỉ trích thậm tệ với đoạn video trêu chọc bạn gái một cách phản cảm. Cụ thể, trong đoạn clip được đăng tải vào tháng 6/2018, Hưng Vlog đã thực hiện màn troll bạn gái của mình bằng hai quả pháo tự chế trên tay với kế hoạch "trả thù" cô nàng sau "một đêm mất ngủ". Ngày 14/5, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ khi đoạn video có tên "Ăn mừng 20k sub, đổ trứng gà lên đầu mẹ và cái kết" của Minh Tiến (15 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội) được đăng tải lên nhiều diễn đàn mạng. Theo đoạn clip ghi lại, Tiến đã đập vỡ 200 quả trứng gà rồi trộn với nước, sau đó đứng từ trên tầng hai, đổ trứng lên đầu mẹ mình đang rửa bát dưới sân. Hành động của Tiến khiến người mẹ giật mình, ngã nhào ra sân trong tình trạng ướt nhẹp đầy trứng. Tương tự như vụ việc một người tự xưng là Vlogger đổ 200 quả trứng lên đầu mẹ ăn mừng 20.000 sub thì một thanh niên khác cũng nhận về vô số 'gạch đá' không kém vì hành động bắt chước của mình là đổ mắm lên đầu mẹ ăn mừng 1.000 sub. Trong đoạn video được đăng tải, nam thanh niên này đã hoà sẵn 3 chai nước mắm vào thau, sau đó đứng trên tầng mái của căn nhà để đổ xuống đầu mẹ mình. Ngay lập tức, dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ tột đỉnh, đồng loạt kêu gọi tẩy chay kênh Youtube này và lên án hành động phản cảm của thanh niên kia.