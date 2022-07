Youtuber "chăn bò" So Y Tiết khoe nhà mới với số tiền khủng

So Y Tiết (sinh năm 1988) - "chàng chăn bò" quê Bình Định là một hiện tượng mạng được nổi lên qua các clip ca hát ngô nghê và những khoảnh khắc đơn giản về cuộc sống hàng ngày. Không sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng chính sức hút kỳ lạ và nguồn năng lượng tích cực đã giúp nam YouTuber thu hút sự chú ý của người xem từ trong đến ngoài nước. Cuối năm 2021, người hâm mộ vui mừng khi biết So Y Tiết có thể mua một mảnh đất rộng thênh thang ở quê để xây nhà riêng sau 30 năm chăn bò thuê, ở trọ. Mảnh đất có tổng diện tích 648m2, dài 54m, rộng 12m, là tài sản giá trị cũng như dấu ấn quan trọng trong cuộc đời nam YouTuber.So Y Tiết từng tâm sự. “Nó rất đặc biệt, mảnh đất đầu tiên này mình mua được, đã chấm dứt 34 năm cuộc đời ở trọ, ở đợ, ở thuê. Một cuộc đời không mái ấm...nó sẽ chấm dứt. Và mình hạnh phúc. Khó tả lắm. Mình xin cảm ơn tất cả". Sau gần 4 tháng tập trung xây dựng, đến nay ngôi nhà đầu tiên của So Y Tiết và bạn gái Bông Lan đã hoàn thiện. Tổ ấm của nam YouTuber được thiết kế theo kiểu nhà cấp bốn, mái nhà được lớp bằng ngói Thái Lan, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 nhà vệ sinh. Hiện tượng mạng dân tộc này chỉ xây nhà ở trên một phần đất, để lại khoảng sân trước và sân sau rộng rãi để trồng rau và cây ăn trái. Căn nhà của So Y Tiết có màu trắng chủ đạo với điểm nhấn là phần mái màu xanh dương. Bên trong mới có một phần nội thất cơ bản, cặp đôi đã chuyển tới nhà mới và bố trí nốt những chi tiết còn lại trong thời gian tới. Chàng YouTuber cho biết tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện toàn bộ nội thất cho nhà mới sẽ tốn khoảng gần 1 tỷ đồng. So Y Tiết cũng không giấu khán giả khi được hỏi về thu nhập. Theo đó, hiện tượng mạng kiếm ổn định 300.000 đến 600.000 đồng/ngày từ việc hát sinh nhật bằng cách đếm số cho fan quốc tế trên nền tảng mạng. Ngoài ra So Y Tiết cũng có thêm nguồn thu từ việc tham gia các sự kiện, quảng cáo. Bạn gái Bông Lan sẽ giúp đỡ anh trong việc soạn và sắp xếp hợp đồng làm việc.

